De katerdip: Waarom voelen we ons droevig na een braspartij?

Je kent het vast wel: op café was het de avond ervoor van lachen, gieren, brullen, maar de dag erna voel je je ronduit gedeprimeerd. Een aanleiding is er niet per se, want je had een heerlijke avond met je vrienden. Waarom kunnen katers ons zo droevig maken?

Alsof die barstende hoofdpijn nog niet genoeg is, hebben katers de gewoonte om een negatieve invloed te hebben op ons humeur. De dag erna kom je je bed niet uit, heb je in niets zin en begin je sneller te huilen bij een emotionele scène in een romcom. Katers hebben namelijk niet alleen een negatief effect op onze fysieke gezondheid, maar ook op onze mentale.

1. Alcohol jaagt je serotonine- en dopaminevoorraad erdoor

Alcohol is een depressivum. Doordat alcohol ervoor zorgt dat je beloningssysteem in actie schiet, maakt het extra dopamine en serotonine aan, twee gelukshormonen. De avond zelf kan je dus euforie ervaren, maar de dag erna heb je een tekort van die twee hormonen. Dat gebrek aan hormonen zorgt voor een neerslachtig of angstig gevoel.

2. Alcohol verpest je slaap

De mythe van het ‘slaapmutsje’ is al jaren ontkracht. Je dommelt misschien wel sneller in met alcohol in je lijf, de kwaliteit van de slaap gaat zienderogen achteruit naarmate je meer drinkt. Vooral de hoeveelheid remslaap slinkt. Daardoor voel je je de dag erna wat duizelig en slaapdronken. Gevolg: je kan je niet concentreren en de melancholie sluipt naar binnen.

3. Je drinkt alcohol om te vergeten

Als je je al slecht voelt, is het een rotslecht idee om te gaan drinken. Alcohol kan bestaande emoties net uitvergroten. Hoewel je in het begin misschien een boost voelt van de serotonine en dopamine, blijft die boost ook niet eeuwig duren, waardoor je aan het einde van de avond alle emoties van voordien opnieuw voelt opborrelen. Doordat alcohol voor minder remmingen zorgt, is het ook gemakkelijker om die emoties de overhand te laten nemen. Maar je bent ook niet meer je nuchtere zelve. Dan is het best wel een oefening om met rationele argumenten die emoties te relativeren. Intussen slinken je gelukshormonen verder door de alcohol en zorgt de slechte slaap voor een rommelige geest. Tequila is dus nooit het antwoord, jongens.

De enige manier om die katerdip te vermijden is uiteraard om gematigd te drinken. Maar mocht je dan toch dat glaasje te veel ophebben, is het goed om je bewust te zijn dat de alcoholeffecten een oorzaak kunnen zijn van je tristesse. Geen reden tot paniek, dus. Neem een lang bad, drink water en slaap veel. Zolang je niet overmatig drinkt zullen die negatieve gevoelens verdwijnen als sneeuw voor de zon!