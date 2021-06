Dankzij dit tropische fruit geraak je dieper in slaap

De meesten onder ons zien fruit als een ideale aanvulling bij hun ontbijt of beschouwen het als een prima vieruurtje. En hoewel daar uiteraard niets mis mee is, moet je volgende keer eens proberen om fruit – en dan met name kiwi – te eten een uur voor het slapengaan.

Kiwi

Een studie van de Taïwan Taipei Medical University heeft namelijk aangetoond dat kiwi’s onze slaap danig kunnen bevorderen. De tropische vrucht bevat namelijk niet alleen een heleboel vitamine C, maar ook serotonine, een neurotransmitter die ervoor zorgt dat er meer melatonine (oftwel het slaaphormoon) wordt aangemaakt in ons lichaam. Eet je een uur voor het slapengaan twee kiwi’s, dan zou je 35% sneller de slaap vatte en 13% langer slapen. Bovendien heb je zo in één keer ook een heuse vitamineboost, dus kwaad zal het in ieder geval niet kunnen.