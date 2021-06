Dankzij deze zes tips wordt je haar minder snel vet

Je mag je haar zeker niet te vaak wassen. Je hoofdhuid zal uitdrogen waardoor je talgklieren gestimuleerd worden, je krijgt dus nog meer last van vet haar. Je kan je lokken best 2 à 3 keer per wassen. Voelt je haar toch niet helemaal fris aan? Gebruik dan tussen de wasbeurten door droogshampoo.

Kijk zeker eens na of je wel de juiste shampoo gebruikt. Het moet geschikt zijn voor je haartype, in dit geval dus voor vet haar. Probeer shampoos te vermijden waar ‘droog’, ‘glanzend’ en ‘beschadigd’ op staan. Deze soorten bevatten siliconen die een laagje op je lokken leggen waardoor ze niet goed kunnen ademen, met als resultaat een kapsel dat sneller vettig wordt.

Ververs regelmatig je kussensloop

Verwissel je sloop regelmatig. Zo vermijd je dat achtergebleven talg en zweet in je haar terechtkomt en je kapsel vettig wordt. Het is niet alleen goed voor je coupe maar ook voor je huid want het kan ervoor zorgen dat je last krijgt van puistjes en andere onzuiverheden.

Was je haar twee keer

Je kan je haar best twee keer wassen. De eerste wasbeurt dient om talg te verwijderen en de andere om je kapsel te verzorgen. Probeer tijdens het wassen je hoofdhuid niet te masseren, want dat stimuleert de productie van talg waardoor je coupe snel vettig wordt.

Kom zo weinig mogelijk aan je coupe

Blijf zoveel mogelijk van je lokken af. Te veel contact met je hoofdhuid zorgt ervoor dat je haar snel vet wordt. Ook je kapsel te veel borstelen is geen goed idee.