Dankzij deze vijf tips krijg je snel een kleurtje

Als je echt snel wil bruinen dan kan je best zonnen tussen 12u en 15u, want dan is de zon het sterkst. Let wel, de zon richt op dit moment het meeste schade aan door de sterkte van de zonnestralen waardoor het risico op huidkanker zo ook verhoogd wordt. Smeer je dus regelmatig in met zonnecrème. Heb je een hele witte huid? Dan kan je pas na 15u beginnen met zonnen.

Melanine is het pigment dat ervoor zorgt dat je een kleurtje krijgt. Meestal na 2 à 3 uur maakt je lichaam geen melanine meer aan voor die dag. Je huid zal dus stoppen met bruinen. Blijf je toch nog in de zon liggen? Dan geraakt je huid sneller beschadigd, waardoor er rapper huidkanker ontstaat.

Eet voedsel met bètacaroteen in

Het woord ‘bètacaroteen’ doet wellicht niet meteen een belletje rinkelen maar deze voedingsstof zit onder andere in zoete aardappel, wortelen, pompoen en spinazie. Verschillende studies tonen aan dat bètacaroteen je gevoeligheid tegen de zon helpt te verminderen, je geeft een besccherming tegen de zon en UV-stralen.Vooraleer je zoete aardappel en wortelen begint in te slaan, er is wel nog meer onderzoek nodig om het effectief te bewijzen.

Verzorg je huid

Voordat je begint met zonnebaden, zorg je ervoor dat je huid schoon is. Je kan best de dag ervoor even alle dode huidcellen wegdoen met een scrub. Je wordt sneller bruin en het is beter voor je vel. Achteraf is het belangrijk om je huid goed te laten hydrateren, dat kan met een vochtinbrengende crème en door veel water te drinken.