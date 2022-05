Dankzij deze nieuwe Google Maps functie raak je nooit meer de weg kwijt

Je weg vinden, het is voor sommigen onder ons geen gemakkelijke opgave. Terwijl de één gezegnd is met het oriëntatievermogen van een duif, begrijpt de ander zelfs mét Google Maps niet waar hij of zij zich bevindt. Gelukkig bestaat er tegenwoordig voor (bijna) alles een oplossing en zo ook voor dit probleem.

Google heeft tijdens het Google I/O-event in Shoreline in de Verenigde Staten namelijk een handige nieuwe functie voorgesteld, getiteld ‘Immersive View’. Wat dat precies inhoudt, leggen we je maar al te graag uit.

Plannen maar

‘Immersive View’ werd ontwikkeld door het bedrijf Mountain View en is dé oplossing voor iedereen die steeds weer z’n weg verliest. Dankzij de combinatie van miljarden luchtfoto’s en beelden van Google Street View werd een manier ontwikkeld om grote steden in 3D vogelvlucht te verkennen. Ideaal als je een goed beeld wil krijgen van een mogelijke bestemming maar ook heel handig dus als je al ter plekke bent en er met de gewone kaart niet aan uitkomt. In eerste instantie staan steden als Los Angeles en New York op de planning, maar de functie zal beetje bij beetje ook uitgebreid worden naar andere grote steden.