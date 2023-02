CHECK-IN. Puglia, that’s amore

Italië is het land van geliefden. Vraag dat maar aan Afrodite, Sint-Valentijn, Casanova, Romeo en Julia. Wil je je net als hen overgeven aan de liefde? Duik dan diep Italië in, helemaal naar de hak van de laars. Daar ligt Puglia, een idyllische streek aan de Adriatische Zee. Het is er romantisch vertoeven tussen eeuwenoude olijfgaarden, bomen waarvan de vrucht een wereldberoemd afrodisiacum is.

Reizen doen we tegenwoordig om een bucketlistje af te tikken, om waanzinnige avonturen te beleven, of om onze Instagramfeed aan te vullen met foto’s waarvan vrienden en familie watertanden. Maar wat als we dit jaar reizen om te koesteren wat we al hebben? Waarom niet onze tijd op reis benutten om geen nieuwe kanten van de wereld te ontdekken, maar van ons eigen lief?

Foto Unsplash

Daarvoor reizen we naar Puglia, een prachtige bestemming waarop je al na net geen drie uur vliegen kan landen. De streek is wereldberoemd om zijn trullihuisjes in Alberobello, witte huisjes met kegelvormige daken die afstammen uit de 14e eeuw. Hoewel een bezoek aan die UNESCO-wereldsite niet te missen is, heeft Puglia met zijn azuurblauwe wateren, karakteristieke dorpen en magnifieke wijnen nog veel meer in petto voor tortelduifjes.

Herbeleef je eerste date

Als je jouw partner in eigen land leerde kennen, beleefden jullie de eerste date allicht met een pint in de hand in een stoffige bar die uitkijkt op een geasfalteerde steenweg. Niet de idylle waarvan je als tiener droomde misschien. In de pittoreske plaatsjes van Puglia krijg je wél de kans om een date te beleven zoals die uit een steengoede romcom.

In Monopoli wandel je met je geliefde langs de kade tussen charmante, kleurrijke vissersbootjes en verorber je fantastische focaccia in een hagelwit barretje. De smalle fotogenieke straatjes van Ostuni lijken uit een liefdessprookje geplukt, terwijl je tussen de wijngaarden van Locorotondo niet louter zat bent van de liefde. Tot slot spendeer je idealiter één nacht in het betoverende Bari, het uitgaansoord van de streek. Je avond start je met een diner in Ristorante Grotta Palazzese, een Instagramwaardig restaurant in een grot, met zicht op zee. Romantiek schuilt er om de hoek: liefde gaat tenslotte door de maag. Afsluiten doe je samen met je partner in de club, waar je als tieners opnieuw tegen elkaar kunt schuren zonder gêne.

Foto Grotta Palazzese

Tijd voor natuur

Liefde, dat is tijd uittrekken voor elkaar. Puglia creëert met zijn unieke landschap een topsetting om te vertragen. In plaats van jezelf te overprikkelen door van de ene stad naar de andere te rushen, trek je op deze lovetrip de stad uit. Daar zie je velden, heuvels, wijngaarden en boerderijen voor zover het oog reikt. De ruim 50 miljoen olijfbomen nodigen uit tot een rustige tocht langs de kronkelende bomen, die vaak al 400 jaar, of soms zelfs 3000 (!) jaar, op de teller hebben. De verse olijfolie die eruit voortkomt, is niet alleen heerlijk van smaak, maar ook een afrodisiacum. Net als rucola, look, chilipeper, basilicum en koffie, overigens – mocht je niet weten wat te bestellen op restaurant.

Helemaal ontsnappen van de menigte kan in het Alta Murgia Nationaal Park. Op een verkwikkende wandeling langs rode rotsen, eikenbossen en wijnranken vind je ruimte om uit te blazen bij elkaar, en uren te leuteren alsof je elkaar pas leerde kennen. Pal aan het park pronkt bovendien Castel del Monte, een imposant achthoekig kasteel waar je als vorsten uitkijkt over al die natuurpracht.

Old bicycle in front of a white wall with stairs and brown wooden doors in the city Ostuni, Apulia, southern Italy. - Foto Belga

Wie langer in de streek verblijft, mag ook het schiereiland Gargano niet aan zich laten voorbijgaan. Het ‘spoor’ van de laars staat bol van ruwe kliffen, turquoise water, citrusbomen en steile heuvels: het lijkt wel het paradijs van Adam en Eva.

Verdrink in elkaars ogen

De Maladieven is heus niet de enige strandbestemming voor verliefde paren. De Salento, in het uiterste zuiden van Puglia, lijkt op twee druppels water op die peperdure eilandengroep. Duik in kristalhelder water met je geliefde, zon op parelwitte stranden en geniet samen van een adembenemende zonsondergang na een dag waterpret. Een aanrader is de Grotta della Poesia, ofwel de grot van de Poëzie. Het natuurlijke zwembad heeft volgens de legende haar naam te danken aan een prinses die zo mooi was dat dichters van over heel Europa naar haar kwamen loeren ter inspiratie. Een symbolische badplaats voor jou en je muze, dus. Niet zo’n waterrat? De schitterende zee vraagt om een zalig ritje met de speedboot naar een van de vele grotten die Puglia rijk is. Voordeel: in de donkere nis merkt niemand op dat je een kusje steelt.

PRAKTISCHE INFO

- Brussels Airlines vliegt deze zomer twee keer per week vanuit Brussel naar Brindisi.

- Prijs: vanaf €95 enkele reis

- Vluchtduur: 2u40

- Andere bestemmingen van Brussels Airlines in Italië: Rome, Napels, Firenze, Milaan, Venetië, Catania en Bologna. - Meer info via brusselsairlines.com