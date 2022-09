CHECK-IN. Madeira, een paradijs op amper 4 uur vliegen

Niets staat je vanzelfsprekend in de weg om na een dagje wandelen en sightseeing een momentje welverdiende ontspanning in te lassen aan (en in) het zwembad van je hotel. Als je toch absoluut op een groot strand met natuurlijk wit zand wil gaan zitten, kun je altijd de dagelijkse ferry nemen naar het eiland Porto Santo, 50 kilometer verderop. Daar wachten je turquoise water en een gouden zandstrand van negen kilometer lang.

Je kan uiteraard ook een auto huren om Madeira te verkennen. Maar als je daar ten volle van wil genieten en vooral veilig wil reizen, doe je best een beroep op een gespecialiseerde gids met een grondige kennis van het eiland. Die gids zal je naar de iconische dorpjes van Madeira begeleiden, de fraaiste vergezichten tonen, en je naar het startpunt van de mooiste wandelingen brengen om je aan het eind weer op te pikken.

Een explosie van smaken

Op Madeira kijk je je ogen uit maar kan je ook je maag enorm verwennen. Iedereen vindt er zijn smaak. De plaatselijke specialiteit is zwarte haarstaart (peixe-espada-preto in het Portugees), een vissoort die op meer dan duizend meter diepte leeft en enkel voorkomt bij Madeira. Je eet hem in een broodje of als filet, en hij smaakt verrukkelijk. De andere specialiteit van het eiland is Bolo do Caco, plat brood dat vaak warm opgediend wordt met een klontje smeltende lookboter erin. Als je op restaurant gaat, moet je het zeker proberen.

Foto’s T. Wallemacq

Madeira is ook een bodemloos vat… van alcohol! Om te beginnen herbergt het eiland tientallen wijngaarden en produceert Madeira zijn eigen wijn. In Funchal kan je Blandy’s bezoeken, eigendom van de (oorspronkelijk Britse) familie Blandy, en er enkele typische madeirawijnen proeven. Het eiland heeft daarnaast ook zijn eigen rumfabriek, North Mills Distillery, sinds 1927 gevestigd aan de kust in Porto Da Cruz. Ze gebruiken suikerriet van verschillende plantages om meerdere soorten rum te produceren. Hun meest recente innovatie is een fles die rijpt in de oceaan! Je kunt er rondleidingen boeken en degusteren tussen de vaten.

Als je echt de feestelijke kant van Madeira wil leren kennen, dan mag je in geen geval de Poncha ongeproefd laten. Je vindt het iconische drankje overal op Madeira, in de restaurants, de bars en zelfs de kleine plaatselijke kruidenierszaken. Oorspronkelijk is Poncha een mengeling van rum van suikerriet, bijenhoning en citroensap. Je kunt het drinken in een groot shotglas of in een glas met een paar ijsblokjes, maar het smaakt hoe dan ook heerlijk. Nog zo’n alcoholische cocktail die 100% Madeira ademt: de Nikita, een verrassende mix van roomijs (vanille, ananas of passievrucht bijvoorbeeld), wijn en bier. Zoiets heb je nog nooit geprobeerd, maar het is bijzonder verfrissend en niet al te sterk. Een absolute must voor al wie naar Madeira gaat!

Thomas Wallemacq