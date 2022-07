CHECK-IN. Glamping in de cocoon village van de Grotten van Han

Een heel weekend logeren in een luxetent, dieren ontdekken die halfvrij rondlopen, fabelachtige grotten doorgronden, allerlei activiteiten uitproberen: dat is wat het domein van de Grotten van Han te bieden heeft met zijn Cocoon Village. Op de grond slapen hoort er hier absoluut niet bij. Elk van de tenten is voorzien van comfortabele slaapvoorzieningen, ingericht voor gezinnen van vier personen. Je kunt er ook naar believen smullen van een ontbijt dat bereid is met lokale producten, gezellig rond de barbecue zitten of een wandeling maken in het park. De kinderen kunnen zich dan weer uitleven in de kleine speeltuin van Cocoon Village terwijl je zelf ontspant of van een lekker Lupulus-biertje nipt.

De Cocoon Village ligt niet midden in het Domein van de Grotten van Han, maar aan prachtige natuur is hier geen gebrek. En dan hebben we het lang niet alleen over de spinnen en insecten die je van nature op je pad vindt als je gaat kamperen. We denken ook aan de vogels die je elke ochtend bij het ontwaken trakteren op een magnifiek concert. Neem even de tijd, luister, geniet… Je bevindt je hier in het hart van de Ardense natuur.

Ontmoeting met de wolven

’s Nachts konden we ons in een dik dekbed wikkelen, ’s morgens gaan we meteen naar het park. We willen het beste halen uit de activiteiten die het domein aanbiedt. In bomen klimmen, bijvoorbeeld. Klein of groot, we hebben er allemaal van genoten om ons één te voelen met die trotse planten en fysiek te ervaren hoe hoog ze zijn. We hebben ervan geprofiteerd om de boom waar wij op mochten klauteren stevig in de armen te nemen. Nooit gehoord van sylvotherapie? Bomen knuffelen doet nochtans enorm veel deugd. En geloof ons vrij, als je het eenmaal hebt geprobeerd, zal het niet de laatste keer zijn!

Ook een bezoek aan de grotten stond op ons programma. Net zoals de meeste Belgen hadden we ze als kind al eens bezocht tijdens een schoolreis. Zo veel jaar later lijken ze echter nog mooier, verrassender en fascinerender dan toen. Twee uur lang volgen we het parcours van de ondergrondse Lesse, kijken we met open mond naar de indrukwekkende stalactieten en stalagmieten, en dringen we dieper en dieper door in de galerijen. Dan deelt de gids (elektrische) zaklampen uit en dooft gedurende enkele minuten het licht. Een magisch moment!

Foto’s Grotten van Han

Aan het eind van de dag staat ons een buitengewone ontmoeting te wachten: wolven! De animatie ‘Wolvenverhalen’ is zonder twijfel de kers op de roomtaart van onze natuurexpeditie. Twee uur lang vertelt onze gids ongelooflijke verhalen over wolven en hun legendes. Hij legt uit hoe het dier ooit dicht stond bij de mens, maar evolueerde naar een beest dat we moesten haten. Na die boeiende uiteenzetting krijgen we de kans om ook echt kennis te maken met de ‘canis lupus’. We nemen de tijd om deze hondachtigen, hun hiërarchie en hun manier van functioneren te observeren. Zo veel schoonheid maakt ons sprakeloos. Maar het is al snel tijd om terug te keren naar de Cocoon Village. En dat is maar goed ook, want de dieren hebben hun rust en stilte nodig.

Dieren die half vrij rondlopen

Wat we in het bijzonder waarderen aan het Domein van de Grotten van Han is dat het niet om een zoo gaat. We bevinden ons hier in een dierenpark. De meeste dieren, die allemaal inheems zijn in Europa (in de ruimste zin van het woord), leven hier in halve vrijheid. Je kunt onder meer de Europese ‘Big Five’ bewonderen: de bizon, de wolf, de bruine beer, de lynx en de veelvraat. Dieren die hier niet thuishoren, zoals olifanten en ijsberen, krijg je niet te zien. Bovendien maakt het domein deel uit van allerlei re-integratieprogramma’s, bijvoorbeeld voor de prachtige wilde przewalskipaarden.

Met de formule van twee volle dagen om van het park te genieten, nemen we de laatste dag uitgebreid de tijd om in het hele domein te gaan wandelen. Dat doen we te voet, wat eventjes duurt. Het domein is dan ook 275 hectare groot, maar de inspanning loont absoluut de moeite. Wanneer we uiteindelijk vertrekken, zit ons hoofd vol wonderlijke beelden en herinneringen. Wij waren er in april en toen was het behoorlijk koud, maar onze kinderen (2,5 en 5 jaar) waren daarom niet minder in de wolken. En wij ook! Dit weekendje in het hart van de natuur gaf ons allemaal een opstoot van energie. We kunnen niet wachten om nog eens terug te keren…