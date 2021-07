CHECK-IN. Eilandhoppen in Kroatië

Istrië of Dubrovnik doen vast wel een belletje rinkelen, maar Kroatië heeft als vakantieland bij uitstek nog veel meer te bieden. De Kvarner-regio, bijvoorbeeld, staat bekend om haar vele eilanden. Hoewel ze zo dicht bij elkaar liggen, heeft elk eiland een eigen verhaal en uitstraling. Hijs de zeilen en licht het anker, want het Adriatische avontuur lonkt!

Opatija

Om afscheid te nemen van het vasteland, kan je een nacht in Opatija verblijven. In deze kuststad waan je je in het elegante Wenen, maar dan met zicht op zee. Al in de negentiende eeuw kwam de aristocratie van heinde en ver naar Opatija om te genieten van de zee- en berglucht. Het wellnesstoerisme bereikte hier al vroeg een hoogtepunt. Zo vind je hier het oudste hotel van Kroatië: Remisens Premium Hotel Kvarner. De grootste troef van het charmante plaatsje is de veertien kilometer lange esplanade langs de kust. Dit is de plek om te zien en gezien te worden.

Cres

Vanuit Opatija ben je met de ferry in een-twee-drie op Cres. Het is het grootste eiland van de Adriatische kust. Cres is vooral in trek bij wandelaars en fietsers, want het heuvelachtige eiland telt oneindig veel groene paadjes. In de haven van het stadje Cres kan je uitblazen van je avonturen. Je eet er vis, verser dan vers. De tonijn die hier gevangen wordt, is zelfs zo gegeerd dat hij naar Japan wordt geëxporteerd en daar aan woekerprijzen wordt verkocht.

Lošinj

Lošinj is via een brug van een paar tientallen meters verbonden met Cres. Hoewel de eilanden op een boogscheut van elkaar liggen, is de begroeiing er weer helemaal anders. Lošinj wordt ook wel het eiland van de vitaliteit genoemd. Als je even rond je kijkt, weet je dat die titel niet gestolen is. Overal joggen mensen de kustlijn af of trekken ze zch terug op een rustig plekje om bij zonsopgang aan yoga te doen. Op Lošinj zijn verschillende gezondheidscentra te vinden, bijvoorbeeld voor mensen met eczeem. Door het microklimaat is de lucht hier immers uitermate gezond. Die doet niet alleen wonderen voor een gevoelig velletje, maar ook voor je longen. Het is bewezen dat de bewoners van Lošinj een betere longcapaciteit hebben dan andere Kroaten.

Toeristen komen dus vooral om te genieten. Dat doen ze in de luxehotels langs de kust. Je struikelt hier haast over de vijfsterrenhotels.

Susak

Dit kleine eiland met maar 100 inwoners ligt op een uur varen van Losinj. Het lijkt alsof de tijd er is blijven stilstaan, want er rijdt geen enkel auto rond op Susak. Als je niet houdt van steentjes tussen je tenen bij het zwemmen, dan is dit de plek voor jou. Susak is namelijk het enige Kroatische eiland met zandstranden. Het loont de moeite om tussen de bamboestruiken door naar de top van het eiland klimmen. Vanuit een oud kerkhofje heb je een mooi zicht op de zee. Het lijkt wel een idyllische en ietwat ouderwetse plek waar nooit iets gebeurt. Toch verbergt Susak een donkere geschiedenis. «Na de Tweede Wereldoorlog viel Susak in de handen van het communistische regime van Yogoslavië», vertelt priester Tomislav Debelic. «Het katholieke geloof werd verboden. Veel priesters en nonnen zijn vermoord. Het eiland bestond bijna volledig uit wijngaarden en onze visfabriek draaide op volle toeren, maar de handel met het vasteland was niet niet meer toegestaan. Toen zijn veel mensen stiekem gevlucht naar Italië. Daarom is het eiland nu zo leeg.»

Rab

Rab heeft de allure van de Côte d’Azur, maar in een middeleeuws jasje. In het gelijknamige stadje wandel je in de oude straatjes en tussen de vier oude klokkentorens. In het sympathieke haventje huur je een boot of ga je mee met een kapitein om de geheime strandjes te verkennen. Een van de parels is het Zigeunerstrand. Je voelt je er vrij als een vogel tussen de okergele rotsen. De avonturier kan duiken naar een gezonken boot uit de Tweede Wereldoorlog of twee weken gaan kamperen met kajak en tent.

De Kamenjak berghut is letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van het eiland. Vanaf het dak van de wereld werp je een fenomenale blik op de eilanden Krk, Lošinj en het vasteland.

Wanneer je na een paar dagen eilandhoppen weer voet aan wal zet en geconfronteerd wordt met de alledaagse rat race, snap je maar al te goed waarom oude én jonge eilandbewoners nooit zullen luisteren naar de lokroep van de stad.

Praktisch

De Kvarnereilanden ontdek je het best per boot. De grootste eilanden kan je vlot met de ferry bereiken, maar als je onbekende schatten wilt verkennen, zoals verborgen strandjes of zelfs grotten, vaar je best met een privéboot. Heb je zelf geen vaarbrevet, dan kan je ook een boot met kapitein huren.

Momenteel kleurt een deel van Kroatië oranje op de coronakaart. Je mag op vakantie naar het land als je gevaccineerd bent, een negatieve test kan voorleggen of recent besmet bent geweest met het coronavirus. Check de meest recente reisadviezen op diplomatie.belgium.be.

