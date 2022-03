CHECK-IN. De Malediven: zoveel meer dan een huwelijksreis

De meeste Belgen kennen de Malediven als een droombestemming voor pasgetrouwde koppels. Tortelduifjes brengen er hun wittebroodsweken door met hun tenen in het zand, terwijl ze verliefd in elkaars ogen kijken en slurpen van een kokosnoot. Niemand minder dan Paris Hilton bevestigde onlangs dit clichébeeld van het aardsparadijs door gelijkaardige scènes met haar kersverse echtgenoot Carter Reum te delen op Instagram. Maar laat je niet misleiden, ook andere reizigers zijn welkom onder de palmbomen. Metro ontdekte de Malediven immers van een heel andere kant.

Eerst en vooral kan je eigenlijk nie t spreken van Dé Malediven. De eilandengroep in de Indische Oceaan telt maar liefst 1.190 verschillende eilanden, waarvan 200 zijn bewoond door locals en nog eens een honderdtal ingepalmd door resorts. De andere eilanden zijn nog onontgonnen terrein. Zo’n 400.000 Malediviërs mogen de paradijselijke zandstranden hun thuis noemen, al zullen de meesten elkaar waarschijnlijk nooit tegenkomen, tenzij in de hoofdstad Malé, meteen ook de enige geasfalteerde plek van de eilandengroep. De eilanden liggen immers verspreid over een oppervlakte van 90.000 km². Elk eiland vormt eigenlijk een klein dorp van maximaal 5 km² groot, afgescheiden van de wereld door de machtige oceaan.

Als je weet dat voor de Malediviërs toerisme de belangrijkste bron van inkomsten is, kan je je inbeelden dat ze niets aan het toeval overlaten om élke vakantieganger zich welkom te doen voelen. Of je nu lekker wil eten en relaxen, vrienden wil worden met de waterwezens, of je hartslag de hoogte wil in jagen, de Malediven maken het mogelijk. En dat in een decor van groene jungle, hagelwitte stranden en diepblauw water.

Paradijs voor... foodies

De Malediven zijn in de eerste plaats een zonnige strandbestemming, maar ook je smaakpapillen komen niets tekort. De keuken haalde de mosterd bij Indië en Sri Lanka met heerlijke curry’s en rijst. Het hoeft niet te verbazen dat er in het midden van de Indische Oceaan overal verse vis op het menu staat. Waar tonijn voor ons een echte lekkernij is, is die vis voor de Malediviër zo doordeweeks als chipolata met appelmoes. Mas Huni, een mengsel van gedroogde tonijn, geraspte kokos en limoen, mag je gerust het nationale gerecht van de Malediven noemen. Je eet het samen met roshi, een soort pannenkoekjes, als ontbijt. Even simpel als geniaal!

Wil je zelf werken voor je eten? Dan loont het de moeite om bij zonsondergang met een team ervaren vissers de oceaan op te trekken. Met enkel een ouderwetse vislijn in de aanslag luister je naar het klotsen van de golven... tot je bijna het water wordt ingesleurd door een vis die vecht voor zijn leven. Dan rest er je enkel nog je draad vliegensvlug op te rollen en te pronken met je buit. Tijdens onze trip konden we een doktersvis, regenboogvis en zelfs een barracuda aan de haak slaan. In het hotel zorgt de kok ervoor dat je eigen vangst diezelfde avond nog gegrild wordt opgediend. Recht van de oceaan op je bord mag je hier dus letterlijk nemen.

Mag het allemaal wat makkelijker, dan kan je binnen het comfort van je hotel een drijvende lunch bestellen. Je krijgt een bootje vol met specialiteiten uit de Malediven zodat je niet eens het zwembad of de oceaan uit moet om je buikje rond te eten.

...vrienden van de oceaan

Heb je het aan land wel gezien, dan vormen de Malediven ook de uitgelezen plek om al duikend of snorkelend kennis te maken met het leven in de oceaan. Het is niet uitzonderlijk dat een reusachtige manta hallo komt zeggen tijdens een zwempartijtje. Aan de rand van de koraalriffen spot je de kleurrijkste vissen en als je geluk hebt zwemt er zelfs een zeeschildpad gracieus voorbij. Bekijk je de waterwezens liever vanop een afstand? Dan kan je vanop een boot dolfijnen spotten. Die speelse dieren racen maar al te graag tegen de speedboot.

De meeste hotels en resorts nodigen hun gasten ook uit om koraal te ‘adopteren’. De eilandengroep telt wel 2.000 km aan koraal, maar dat is ernstig bedreigd door de klimaatopwarming. Het koraal doet niet alleen dienst als schuilplaats voor het leven in de oceaan, maar beschermt de eilanden ook tegen de stijgende zeespiegel. Als toerist kan je je ‘koraaltje’ bijdragen door beschadigde stukken uit ondiep water te verzamelen, de ‘dode’ deeltjes met een tang te verwijderen en de levende op een metalen frame te bevestigen. Koraal is dol op zulke constructies en zal, eens in de oceaan, zich rond het metaal wentelen en zich lustig voortplanten. Tuinieren voor iedereen met ‘blauwe’ vingers!

...adrenalinejunkies

Je bent pas echt op reis geweest als je kan uitpakken bij het thuisfront met een straf verhaal. De Malediven vormen door de kleine, afzonderlijke eilanden geen bestemming waar je er dagenlang alleen kan op uittrekken, maar ook hier kan je jezelf uitdagen. Zo kan je zwemmen tussen tientallen haaien. Vanop de boot ziet zo’n school verpleegsterhaaien er heel angstaanjagend uit, maar eens je de sprong in het water gewaagd hebt, ontdek je hoe rustgevend het is om de anatomie van deze verrassend vriendelijke vissen te bestuderen.

Ook speelvogels kunnen zich uitleven. Er is niks zo heerlijk als tegen hoge snelheid de kustlijn van het paradijs af te scheuren op een jetski of een banaan!

...luxepoezen

Hoewel er steeds meer betaalbare alternatieven komen voor de peperdure resorts blijven de Malediven natuurlijk een poepchique bestemming. De resorts huizen de meest luxueuze watervilla’s die je je maar kan inbeelden. Privé infinity pool met zicht op de eindeloze oceaan, een glazen vloer om de vissen te bewonderen, buggy’s die je overal naartoe rijden, massages om u tegen te zeggen, vijfgangendiners op het strand... Voor echte Malediva’s!

Ter zee of in de lucht?

Om vanuit Malé naar het eiland van jouw keuze te reizen, zijn er twee opties. Oftewel neem je de speedboot – geen aanrader als je snel zeeziek bent – ofwel reis je in klasse met het zeevliegtuig. Deze kleine vliegtuigen stijgen op en landen opnieuw op het water. Samen met een vijftiental passagiers zit je naar al die azuurblauwe pracht te gapen. Als je je benen strekt, zit je haast naast de piloot in de cockpit, die trouwens op blote voeten de klus klaart. Een unieke manier om het paradijs vanuit de lucht te bewonderen .

Bewoond eiland of resort?

De toeristische verblijven op de Malediven zijn ingedeeld in hotels en bed & breakfasts op lokale eila nden en de zogenaamde resorts. In het geval van een resort is het volledige eiland in handen van het hotel, terwijl op lokale eilanden de toeristen en plaatselijke bevolking naast elkaar leven. Beide formules hebben zo hun charmes. Op een bewoond eiland kom je in contact met de inwoners en treed je buiten de geïsoleerde bubbel van het resort. In de plaatselijke hotels zijn ook meer eilandbewoners aan de slag. Als je geld uitgeeft in een bar of een souvenirwinkeltje gaat dat naar de lokale bevolking en niet naar een internationale hotelgroep. Een belangrijke opmerking is wel dat de Republiek der Malediven een Islamitisch land is waar de wetten van de sharia gelden. Dat wil zeggen dat op de bewoonde eilanden alcohol en varkensvlees uit den boze zijn. Verder word je gevraagd om niet enkel in badkledij te vertoeven op de stranden aan het dorp. Dus als jij op vakantie niet zonder je pina colada en varkensspek bij het ontbijt kan, dan voel jij je beter thuis in een r eso rt.

Wij verbleven in de volgende hotels en resorts: Plumeria Maldives op het lokale eiland

Thinadhoo

Movenpick Resort Kuredhivaru Maldives

Kandima Maldives

Vliegen naar de Malediven

Zelfs het paradijs op aarde is slechts een vlucht van jou verwijderd. Qatar Airways, vorig jaar nog verkozen tot ‘World’s Best Airline’ door de Skytrax World Airline Awards, vliegt dagelijks vanuit Zaventem naar Malé, met een korte tussenstop in Doha, de hoofdstad van Qatar. Hamad International Airport is een van de meest moderne luchthavens ter wereld. Zelfs midden in de nacht kan je er (window) shoppen bij Harrod’s, Hermès, Gucci en Tiffany’s. Wil je een citytrip breiden aan je strandvakantie? Dan trek je er makkelijk enkele dagen op uit in Doha, de upcoming stad in het Midden-Oosten. Deze onontdekte parel heeft heel wat te bieden op cultureel, culinair en avontuurlijk vlak.

Je vakantie begint overigens al op het vliegtuig. Je kan je familie en vrienden thuis nog even jaloers maken dankzij het uur gratis wifi aan boord, meer dan 4.000 films, series en games op je eigen tv-scherm ontdekken en smullen van een lekkere curry met lamsvlees of een vegetarische maaltijd.

Qatar Airways begrijpt dat je met een gerust hart wil boeken en reizen, en hanteert daarom een heel flexibel boekingsbeleid.

