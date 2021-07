Budget bruiloft? Deze keten komt nu met een eigen trouwcollectie

Waar een bruiloft vroeger zo groots en duur mogelijk moest zijn, zien we de dingen tegenwoordig liever wat meer ingetogen. In plaats van tweehonderd gasten nodigen we er twintig uit en in plaats van een budget met vier nullen, houden we het op drie. Maar wie weleens een trouw heeft georganiseerd, weer dat dat makkelijker gezegd dan gedaan is.