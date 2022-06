Brusselse zomerbars zijn back in business

De 'guinguettes' zijn weer open in de Brusselse parken. De laatste jaren zijn deze pop-upzomerbars een echte must geworden bij mooi weer.

De terugkeer van de zon en zachte temperaturen betekent in Brussel ook de terugkeer van de 'guinguettes' in de parken. Deze kleine tijdelijke bars zijn intussen uitgegroeid tot de place to be om iets te drinken in de openlucht. Maar ze bieden veel meer dan alleen frisgetapte pintjes. Ze staan garant voor een echt moment van ontspanning en gezelligheid!

Waar je ook bent in Brussel, er is er altijd wel een in de buurt. Weet je niet welke te kiezen? Hier is een greep uit het rijke aanbod in onze hoofdstad.

Guinguettes Barc

Deze bars worden beheerd door Leefmilieu Brussel, zijn verspreid over zeven Brusselse parken en hebben allemaal een andere naam. Bar André, bijvoorbeeld, ligt midden in het park van Laken en biedt een adembenemend uitzicht op het Atomium. Bar Maurice slaat dan weer elk jaar zijn tenten op in het Jubelpark, terwijl Bar Gisèle kampeert in de Abdij Ter Kameren. De Guinguettes Barc hebben snacks en hamburgers op het menu, en organiseren het hele seizoen door evenementen. Je kan er terecht voor een concert, salsalessen of zelfs een yogasessie!

Elke dag open van 11 tot 22 uur, tot 26 september. (Bar Emile en Bar Gisèle openen begin juli)

Guinguette See U

In de voormalige rijkswachtkazerne Fritz Toussaint in Elsene vind je nu de Guinguette See U. Liefhebbers van petanque, Mölkky en pingpong kunnen hier hun hart ophalen! Je kan natuurlijk ook genieten van een lokaal biertje en een hamburger van Pistola. Het hele seizoen door worden verschillende activiteiten georganiseerd. Mis de ambachtsmarkt op donderdag niet!

Open op donderdag en vrijdag van 16 tot 22 uur, op zaterdag van 14 tot 22 uur en op zondag van 14 tot 21 uur.

Kiosk

Dit kleine café-restaurant ligt vlakbij het meer van Ter Kamerenbos. Een simpele, gezellige guinguette die snacks aanbiedt met lokale producten, zoals flinke boterhammen, croque-monsieurs en huisgemaakte soep. Een keer per maand komt een chef kokkerellen rond de Kiosk. Jazz nights, jamsessies of DJ's, er is voor elk wat wils op de affiche van 'In the Woods'!

Elke dag open van 9 tot 22 uur (tot 23 uur op vrijdag)

Buvette ABŸ

In het prachtige kader van de Abdij van Vorst verwelkomt de ABŸ-bar je op donderdag voor de gezelligste muzikale afterwork van Brussel. Elk weekend zijn er ook heerlijke brunches en familieplezier! Je kan je verfrissen met een huisgemaakte ice tea of limonade, of een Abbaye de Forest natuurlijk!

Elke dag open van 11 tot 22 uur (vanaf 15 uur op maandag en dinsdag)

La Laiterie

La Laiterie, genesteld in het hart van het Josaphatpark in Schaarbeek, gaat prat op gezelligheid en huisbereide gerechten. Brunch, lunch, apero: op elk moment van de dag is er altijd wel iets te beleven, in het gezelschap van livemuziek en een lekkere Zinnebir of Jambe-de-Bois. Op de cocktailkaart staan de creaties van Le Tigre, de bekende bar aan het Flageyplein. En als je twee vliegen in één klap wil slaan: de Guinguette Populeir is vlak naast de deur!