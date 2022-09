BOARDGAME. ‘Murano: Meesters van het licht’

Het lijkt twee keer niets, maar dat glazen paardje of vosje dat bij je ouders op de kast staat, is een staaltje vakmanschap waar jaren bloed, zweet en tranen aan vooraf gingen. In ‘Murano : Meesters van het licht’ word je zelf glasblazer en ga je in de leer bij de grootmeesters van het Italiaanse eilandje Murano, de bakermat van glasblaaskunst. Benieuwd of jouw longen krachtig genoeg zijn om die bontgekleurde scherven glas leven in te blazen.

Ooit werd Venetië overspoeld door glasblazers, maar de overheid dwong die ambachtslieden om zich te vestigen op Murano, een eilandje vlakbij. De hete ovens die nodig waren om die prachtige kunstwerken te creëren, vormden tenslotte een enorm brandgevaar in de smalle straatjes van de stad. Wie vandaag voet aan wal zet op Murano, ziet meteen dat dit piepkleine eilandje sindsdien eeuwenlang onderdak gaf aan de grootmeesters van de glasblaaskunst. In dit gezelschapsspel zijn het die kunstenaars die je moet imponeren met je eigen glazen creaties.

Kunst op bestelling

In Murano nemen twee tot vier spelers het tegen elkaar op om de titel van meester in de glasblaaskunst weg te kapen. Dat doe je door glasscherven te claimen, waarmee jij als eerste de orders van je klanten kan afwerken. Enkel zo kan je de weg naar jouw overwinning blazen.

Het spel gaat van start zodra iedere speler een aantal creatiekaarten en een startbudget in ontvangst neemt. Die kaarten vertegenwoordigen de bestellingen van je klanten met daarop telkens een afbeelding van wat je klant van jou verwacht. Naast de afbeelding staan ook de benodigde grondstoffen weergegeven. Uitsluitend de bovenste kaart wordt opengelegd. Je tegenspelers weten op die manier perfect welke glasscherven jij nodig hebt voor het eerste kunstwerk, maar tasten (voorlopig) in het duister over de volgende bestellingen. Vanaf nu begint het spel tactisch te worden, want de voorraad glas op het eiland is beperkt en je concurrenten zijn zelf ook op zoek naar de mooiste stukken om hun eigen orders mee af te werken.

Word meester

Om aan materiaal te komen, onderneem je tijdens jouw beurt een aantal acties. Allereerst beweeg je de wijzer op het bord en plaats je de twee aangewezen scherven uit de collectieve voorraad op jouw persoonlijk bord. Als je niet tevreden bent met de aangeduide grondstoffen kan je tegen betaling nog wisselen.

Vervolgens trek je naar de markt om jouw persoonlijke voorraad aan grondstoffen te verkopen voor geld of om er te ruilen voor andere scherven. Je moet vanaf nu beginnen te balanceren tussen welke kleuren glas je nodig hebt voor je huidige bestelling, je volgende bestellingen en ook tussen de hoeveelheid munten die er in jouw portefeuille rinkelen. De centen zijn in Murano van cruciaal belang, want je munten zijn tegelijk jouw overwinningspunten. Je kan dus de beste glasblazer ter wereld zijn, maar als je op het einde van de dag geen centen hebt, zal je alsnog met een lege maag naar bed moeten.

Aan het einde van je beurt is het bakken geblazen, als je de nodige materialen hebt tenminste. Zodra een speler al zijn kunstwerken opgeleverd heeft, is het spel afgelopen en worden de munten, en dus punten, geteld.

Ons verdict

Of Murano iets voor jou is, hangt van een aantal zaken af. Als je op zoek bent naar een luchtig en vrolijk familiespel waarbij je niet te lang moet nadenken over jouw acties, is dit spel zeker een aanrader. Ben je een ervaren speler die op zoek is naar diep tactische mechanismen waarbij intrige of vooruitdenken centraal staan, dan laat je deze beter links liggen. Uiteraard moet je ook bij dit spel wel wat doordachte overwegingen maken, maar je opties blijven hier relatief beperkt.

De grote troef van Murano is evenwel het design van de doos. De ontwerper kiest hier voor eenvoud en simpliciteit die uitnodigen om het spel vast te nemen. De doos zelf vormt bovendien het centrale spelbord. Dat is op zich een heel fijn gegeven omdat je zo elk aspect van je aangekochte bordspel integreert, in plaats van de doos ergens aan de kant te leggen zodat je kat er een dutje in kan doen. Het grootste nadeel hiervan is wel dat telkens je het spel opzet, je eerst de plastic inlay moet verwijderen om aan alle andere componenten te geraken. Dat is niet zo evident, wat op termijn zonder twijfel zal leiden tot het beschadigen van de doos, ongeacht hoe voorzichtig je ermee omspringt. Wat wel een grote meerwaarde vormt, zijn de glazen tokens. Zo lijkt het alsof je echt aan het handelen bent in glasscherven.

Hoewel de initiële focus van het spel op de glasscherven en meesterwerken ligt, draait het in essentie, net zoals in de realiteit, allemaal om geld. Wie op de meest gevulde buidel munten zit, wint het spel. Een belangrijke les dat je van kunst kan leven, maar enkel als je er centen mee weet te verdienen.

Murano is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt.