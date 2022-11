Bluffing, de nieuwste trend in dating land waar we boos van worden

Waar het vrijgezellenbestaan in de zomer zorgeloos en vrij aanvoelt, is dat in het najaar voor velen anders. Ons sociale leven staat op een lager pitje, het wordt moeilijker om mensen te leren kennen en op lange winteravonden kan zo’n single life weleens gaan tegensteken. Met z’n tweetjes onder een dekentje voor Netflix is toch leuker dan alleen... Niet voor niets staat de herfst daarom ook wel bekend als cuffing season.

Simpel uitgelegd duidt de term cuffing season op het feit dat veel vrijgezellen in de aanloop naar de feestdagen op zoek gaan naar een lief. Overwinteren is nu eenmaal leuker in goed gezelschap en op zich is daar niets mis mee.

All I Want for Christmas is Love

Bij sommigen slaat cuffing season echter al snel om in bluffing season. Dat gebeurt wanneer één van beide partners de andere om het tuintje leidt en niet bereid is om zich volledig te investeren in een relatie. Die relatie wordt dan niet meer dan een manier om de winter door te komen en eigenlijk weten ze al die tijd dat ze er nadien een punt achter zullen zetten.

Volgens een rondvraag van datingapp Badoo zou maar liefst 33 % van de singles weleens samen gebleven zijn met iemand terwijl ze eigenlijk wisten dat de relatie geen stand zou houden. Nog volgens Badoo zou dat alles te maken hebben met cuffing season en de druk die daarmee gepaard gaat. Hoewel je er het kwaad misschien niet van in ziet, mag het najaar geen excuus zijn om mogelijke partners voor de gek te houden - voelt het niet goed aan, maak dan een einde aan de relatie. Zo erg is het nu ook weer niet om alleen op het familiefeest te verschijnen.