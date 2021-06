BIZAR. Vrouw maakt komaf met kreuken in lakens dankzij… wodka

Geen pure alcohol

Nee, het is niet de bedoeling dat je die fles zomaar over je beddengoed leeggiet – veel zou je daar niet mee bereiken. Meng in plaats daarvan de volgende ingrediënten in een sprayflacon: 1 kopje water, een halve kop azijn, enkele druppels essentiële olie en twee eetlepels wodka. Vervolgens spray je dit over je lakens nadat je je bed hebt opgemaakt et voilà, je beddengoed ziet er weer fris en fruitig uit. Vind je dit toch een beetje overdreven, dan kan je ook vier koppen water mengen met een kopje wasverzachter en dat over je lakens spuiten voor hetzelfde effect.