BIZAR. Deze boter kost 100 euro en is één van de meest verfijnde etenswaren ter wereld

Hoewel boter op zich een erg banaal product is, zijn heel wat mensen verslaafd aan de smaak. Voor velen bestaat er weinig beters dan een snee versgebakken brood, royaal besmeerd met koude, verse roomboter. Een beetje zout erover en klaar. Toch is het een product waar we niet al te vaak bij stilstaan; ieder heeft zo z’n merk en daar houdt het meestal op.

Wel, als jij je liefde voor boter niet langer onder stoelen of banken wil steken, hebben we dé boter bij uitstek gevonden die je volgende keer eens moet proberen. Er zit wel een addertje onder het gras, want het goedje kost maar liefst 95 pond. En ja, dat lees je goed.

Krab en caviaar

De boter is een product van Sublime Butter, een Brits bedrijf gevestigd in Richmond. Oprichter Chris Mair was jarenlang actief in de vleesindustrie, maar vond dat er niet genoeg aandacht werd besteed aan de kleine, subtiele details zoals boter. Hij besloot daarom zijn eigen botermerk op te richten, dat zich specialiseert in het aromatiseren van boter met andere smaken zoals parmezaanse kaas of truffel.

Hoewel de meeste van zijn producten voor nog geen 5 pond over de toonbank gaan, is dat niet het geval voor zijn nieuwste creatie. Ridiculous No55 Lobster and Crab Butter wordt gearomatiseerd met onder andere krab, kreeft, caviar en salie en kost maar liefst 95 pond. Toch is het goedje die prijs meer dan waard, aldus de juryleden van de Great Taste Awards. De boter werd daar namelijk verkozen tot één van de meest verfijnde etenswaren ter wereld, een hele prestatie als je bedenkt dat ze maar liefst 14.113 inzendingen uit 108 landen ontvingen.

Voor de geïnteresseerden: de boter komt trouwens in een handgemaakt, Italiaans botervlootje dat je nadien gewoon kan hergebruiken.