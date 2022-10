Belgisch streetwear label Les Vilains lanceert eerste collectie‘phygital’ fashion

The future of fashion is phygital! Dat bewijst het nieuwe Belgische merk Les Vilains. Het high-end streetwear label balanceert met haar exclusieve collecties tussen physical en digital fashion. Onder de noemer ‘Fait Accompli’ introduceert Les Vilains de toonaangevende reeks exclusieve T-shirts. De hoogwaardige shirts zijn gekoppeld aan blockchains en worden met een bijhorende NFT kunstwerk geleverd , ontworpen door het opkomende ontwerpbureau Kantoor Kolos.

Stéphane en Katrien Willems startten met Les Vilains in de eerste plaats als tegenreactie op de overheersende fast fashion waar de erkenning van jonge ontwerpers vaak zoek is: «Wij willen met ons streetwearlabel - letterlijk - grenzen verleggen door in te zetten op phygital fashion en jonge artiesten een veilig platform aan te bieden waar hun artwork gezien wordt. Les Vilains kondigt hiermee een nieuwe levensstijl aan waar offline en online mode elkaar ontmoeten en shoppen een hele nieuwe dimensie krijgt», aldus de founders van Les Vilains.

‘Fait Accompli’ is het eerste ontwerp van het gloednieuw gelanceerde Les Vilains. Een reeks genderneutrale T-shirts ontworpen door Britt Oliviers verbonden aan een uniek NFT artwork naar de hand van Kantoor Kolos. Vier keer per jaar zal het streetwear label een limited collectie uitbrengen van duizend items, waarbij ze werken met een pre-order systeem. Het kledingstuk gaat pas in productie als het besteld wordt. Dat garandeert geen onnodige stockoverschotten. Je aankoop wordt niet alleen fysiek bij je thuis geleverd, je draagt het ook ten alle tijden mee in je broekzak door het bijhorende NFT artwork. Dit is je digitale klantenkaart en maakt je exclusieve eigenaar. In een latere fase zal dit je toegang geven tot exclusieve events, een digitale twin van jezelf en een 3D-model van je aankoop, te gebruiken in de metaverse.

Hoe gaat dat phygital shoppen nu echt in zijn werk?

Je koopt een item bij Les Vilains en ontvangt naast je aankoopbevestiging een e-mail om jouw NFT te claimen. Vanaf het moment je deze claimt wordt de data opgeslagen in de blockchain Polygon. Niet enkel deze info komt op de blockchain te staan. Het gehele proces van het kledingstuk, van ontwerp tot productie en aankoop, wordt vastgelegd en opgeslagen in de blockchain Polygon. Zo wordt volledige transparantie gegarandeerd, maar ook namaak vermeden. Thuis krijg je wat later een geheel experience pakket aangeleverd. Scan het label van de T-shirts dat een QR-code bevat en krijg alle info gekoppeld aan de blockchain, van stoffen en supplychain tot jouw eigen NFT.

Foto Les Vilains

De strategie van Les Vilains

Wie iets van Les Vilains koopt, kan rekenen op Belgische makelij, duurzame materialen en levenslange garantie. Geen massaproductie, maar een beperkte oplage en een korte supply chain. Op is op. Klanten kunnen hun kledij gratis laten herstellen. Hiervoor gebruikt het streetwear label gerecycleerde overschotten van stoffen. Daarnaast willen ze massaconsumptie tegengaan. Shoppers die enkel kopen omdat een bepaald kledingstuk een status met zich draagt of waarvoor wekelijks shoppen geen uitzondering is, hopen ze te overtuigen dat er ook een andere manier is om de kooplust en de constante drang naar nieuwigheden in te perken. Via hun kanalen gaan ze consumenten informeren en inspireren over de phygital future of fashion.

Foto Les Vilains