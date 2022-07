BELGIË. Bloemen verwelken, schepen vergaan, maar Belgische frieten blijven altijd bestaan

Ondanks verschillende gewoontes en tradities over de taalgrenzen heen, is het de liefde voor frieten die de Belgen verbindt. Naar aanleiding van de nationale feestdag peilden iVox en Belviva, een Belgisch merk van diepvriesfrietjes, naar de frietgewoonten van de Belgen. Deze zes interessante weetjes kwamen uit de bus.

1. Dunne vs. dikke frieten

Wanneer je de taalgrens oversteekt, worden de frieten plots dikker. Walen verkiezen eerder dikke frieten (62%), terwijl de gemiddelde Vlaming geen onderscheid maakt tussen de dunne (53%) en dikke variant (47%). Extra fijne frieten worden dan ook significant meer gegeten in Vlaanderen dan in Wallonië (28% van de Vlamingen eet dit wel eens, versus slechts 20% van de Walen). In Limburg zijn ze nog meer fan: daar eet 39% wel eens extra fijne frieten.

2. Stoofvlees vs. mosselen

Ook over de nationale ‘plat préféré’ zijn Vlamingen en Walen het oneens: de Vlaming kiest voor stoofvlees met friet als ultiem B elgisch gerecht, terwijl Franstalige Belgen mosselen met friet uitroepen tot winnaar. Door de jaren heen ontstonden dan ook heel wat verschillende frietgerechten, in de ene regio al populairder dan de andere: in Vlaanderen eet 20% wel eens een kapsalon, maar in Wallonië doet dat minder een belletje rinkelen – daar eet slechts 7% van de respondenten het wel eens. In het zuiden van ons land zijn ze dan wél weer verlekkerd op frieten met een rauw geklutst eitje erover: daar eet 23% van de respondenten het wel eens, vergeleken met 10% van de Vlamingen.

3. Zout vs. satékruiden

Een punt waar Belgen het wel over eens zijn, is het feit dat frietjes nóg lekkerder smaken met een kruiding of saus. Zo wenst maar liefst 70% van de Belgen zout op zijn frietjes en blijft mayonaise bij uitstek de meest gekozen saus. Satékruiden zijn dan weer voornamelijk populair bij de Vlaamse jongeren van 18 tot 34 jaar (20%).

4. Frietkot vs. thuis

Frietjes zoals in de frituur thuis zelf maken is een moeilijke klus. Toch vindt één op de twee Belgen het zeer handig om thuis zelf frietjes te kunnen maken in alle comfort, eerder dan zich te hoeven verplaatsen. Daarnaast verkiezen alsmaar meer consumenten gezondere bereidingswijzen voor hun frietjes, bijvoorbeeld met behulp van de oven of de airfryer. Op twee jaar tijd kende het gebruik van ovens en airfryers voor frieten dan ook een stijging van 50%. De pandemie heeft Belgen dus een nieuwe bereidingswijze helpen ontdekken.

5. De Belgen zijn het unaniem eens over één ding….

Wij Belgen maken de allerbeste frieten. Dat zegt 90% van de Belgen, zowel jong als oud.