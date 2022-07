Barbecue gepland? Zo houd je het veilig

Barbecuen, het is en blijft onze geliefkoosde zomersport. Maar, geen sport is zonder gevaar! Wat kan je doen om de risico’s te beperken, de voedselveiligheid zo goed als mogelijk te garanderen en onaangename verrassingen achteraf te vermijden? Hieronder enkele essentiële tips en tricks.

In gunstige omstandigheden vermenigvuldigen bacteriën zich elke twintig minuten. Honderd bacteriën kunnen er zo in nauwelijks vijf uur tijd meer dan drie miljoen (!) worden. Opletten is dus de boodschap. Met onderstaande zaken kom je alvast een heel eind.

Houd alles koel

Een van de cruciale elementen voor de verspreiding van bacteriën is temperatuur. Daarom is het van het grootste belang om de voedingswaren die het snelst bederven en het grootste risico op voedselvergiftiging inhouden, met name vlees, vis en gevogelte, van winkel tot barbecue zo veel mogelijk gekoeld te houden. Dat begint al in de winkel, door deze producten als laatste in je karretje te leggen, en ze onderweg naar huis in een koelbox of -tas te bewaren.

Thuis aangekomen plaats je de producten zo snel mogelijk in de ijskast, waarvan de temperatuur best op 4°C ingesteld staat. De beste plaats om ze te bewaren is onderaan in de ijskast, net boven de groentelade, waarachter de koelelementen zitten. Want, ook in de koelkast stijgt de warmte.

Gebruik je diepgevroren producten, zorg dan dat deze volledig ontdooid zijn vooraleer ze op de barbecue te leggen. Idealiter laat je ze langzaam en veilig ontdooien in de koelkast. Bijgerechten zoals sla, koude aardappelen, pastasalades of andere deegwaren blijven best tot vlak voor het opdienen in de koelkast.

Wil je het zekere voor het onzekere nemen? Gebruik dan een voedsel- of steekthermometer: daarmee kan je zowel de temperatuur onderaan in de koelkast als de kerntemperatuur van je vlees/vis/gevogelte bij het bakken meten, of de temperatuur van uitstaand voedsel.

gebruik een schoon BBQ-rooster

Zorg ervoor dat je BBQ-rooster steeds proper is. De E. coli-bacterie, die onder meer diarree en urineweginfecties kan veroorzaken, kan tot een maand overleven op je barbecuerooster. Reinig het rooster dus altijd grondig.

Wissel af van vork

Gebruik drie verschillende vorken tijdens het barbecuen. Doorgaans gebruiken mensen eenzelfde vork of spatel om etenswaren op de barbecue te leggen, erin te prikken om de gaarheid na te gaan, en ze er vervolgens af te nemen. Hierdoor worden bacteriën makkelijk overgedragen van rauw naar gebakken voedsel. Daarom gebruik je eigenlijk best drie vorken, eentje voor het rauwe vlees, eentje om de gaarheid te checken, en eentje om het gebakken vlees weer van de barbecue te halen.

Vul mondjesmaat aan

Bereid voedsel zet je best nooit langer dan twee uur op tafel. Zet daarom een beperkte hoeveelheid op tafel, vul bij wanneer iets op raakt, en gooi het na twee uur weg.Tot slot, nog een algemene keukentip die niet enkel voor bij de barbecue geldt: schotelvodden bevatten doorgaans miljoenen bacteriën. In plaats van je keuken ermee te kuisen verspreid je er dus eerder bacteriën mee. Spoel je schotelvod daarom dagelijks meerdere keren in heet water met zeep en was ze minstens eenmaal per week in de kookwas.