Apero time! Zo maak je een instaproof aperitiefplank

Het aperitief… synoniem van plezier, het delen van allerlei lekkers en gezelligheid! Maar het is bovendien ook een echte kunst om als gastheer- of vrouw een aantrekkelijke charcuterieplank te serveren. Voor een geslaagd aperitief zijn de ingrediënten en de presentatie van essentieel belang, en kies je voor kwaliteitsproducten en -charcuterie. In het kader van het Europese programma 'Enjoy The Authentic Joy' deelt foodblogger Amylia aka Cookameal haar tips voor een charcuterieplank waarmee je gegarandeerd scoort bij een ‘aperitivo onder vrienden’.