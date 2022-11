Airbnb biedt hosts van accommodaties betere bescherming

Potentiële verhuurders die een accommodatie op Airbnb willen plaatsen, kunnen vanaf nu gebruik maken van ‘Airbnb Start’. Ze krijgen daarbij het gratis advies van een zogenaamde Superhost, een verhuurder met ervaring die al veel goeie beoordelingen kreeg. Verder kunnen verhuurders er ook voor kiezen om voor een eerste verhuur een ervaren reiziger te ontvangen, die al meermaals een verblijfplaats boekte via Airbnb. Tot slot kunnen nieuwe verhuurders ook terecht bij een speciaal team van medewerkers, dat hen bij vragen telefonisch of via mail kan bijstaan.

Met de uitbreiding van AirCover wil het bedrijf ook verhuurders beter beschermen. Zo komen er strengere identiteitscontroles voor boekers en worden kunstwerken, verzamelobjecten en juwelen bij schade gerepareerd of gepast vergoed. Ook voorziet Airbnb in betere bescherming voor voertuigen die geparkeerd staan op het terrein van de verhuurder. Tot slot is ook de manier om een schadevergoeding aan te vragen vereenvoudigd.

‘Trending’ accomodaties

Het bedrijf meldt verder ook dat er zes nieuwe categorieën van accommodaties worden toegevoegd. Daar kunnen mensen onder meer zoeken naar nieuwe en ‘trending’ accommodaties, maar ook naar de aanwezigheid van een speelterrein of rolstoeltoegankelijke verblijfplaatsen.

«In de afgelopen twaalf maanden hebben meer dan 30 miljoen mensen Airbnb bezocht om om uit te zoeken hoe je gastheer kunt worden. Vandaag maken we het gemakkelijker voor miljoenen mensen», klinkt het. Airbnb benadrukt verder dat nieuwe accommodaties vrijwel meteen worden geboekt. «De helft van de advertenties die in het derde kwartaal van 2022 werden geplaatst, kregen hun eerste boeking binnen de drie dagen.»

In België bedroeg het mediane bruto-inkomen van een verhuurder vorig jaar ongeveer 4.000 euro. Tijdens de zomerperiode van dit jaar bedroeg dat 2.600 euro, onderstreept het bedrijf nog. Het aantal nieuwe advertenties van privékamers op Airbnb is in ons land in één jaar tijd ook met zowat 50 procent gestegen.