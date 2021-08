AHA! Zo besteden we de tijd die we uitsparen dankzij al dat thuiswerk

Sinds het begin van de coronacrisis ziet onze werkdag er heel anders uit dan tevoren. In plaats van elke ochtend op de trein, bus, fiets of in de auto te stappen, hoeven we enkel onze pantoffels aan te schieten en richting ons bureau te slenteren. Oké, misschien maken we onderweg nog even een omweg om langs de koffiezet te passeren.

Uiteraard geldt dit niet voor iedereen, maar algemeen genomen werkt de Belg veel vaker van thuis uit dan voor de pandemie - sommigen werken zelfs elke dag thuis. En dat zorgt ervoor dat we gemiddeld 1 uur en 16 minuten pendeltijd per dag uitsparen, zo blijkt uit een enquête van Protime. Maar hoe spenderen we die tijd? Wel, er kan een opdeling gemaakt worden tussen de gewonnen tijd ‘s ochtends versus de gewonnen tijd ‘s avonds. In de ochtend komen we liefst wat trager op gang, terwijl we in de avonduren graag meer tijd met familie doorbrengen. En uiteraard zijn er ook heel wat onder ons die ‘s ochtends stiekem de wekker wat later zetten...

Dit doen we met de gewonnen tijd in de ochtend

1. Meer tijd nemen, bijvoorbeeld om te eten en je klaar te maken (48,7 %)

2. Langer slapen (47,7 %)

3. Huishoudelijke taakjes uitvoeren (20,8 %)

4. Vroeger beginnen met werken (17,8 %)

5. Tijd spenderen met familie (15,1 %)

Dit doen we met de gewonnen tijd in de avond

1. Tijd spenderen met familie (47,2 %)

2. Huishoudelijke taakjes uitvoeren (40,9 %)

3. Media gebruiken, zoals Netflix en sociale media (30,5 %)

4. Ontspannen (29,1 %)

5. Sporten (25,6 %)