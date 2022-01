AHA! Daarom ‘glijdt’ je iPhone-scherm soms naar beneden

Velen onder ons hebben een iPhone, maar slechts enkelen zijn bekend met alle functionaliteiten van de smartphone. Zelfs wanneer je denkt elk ‘trucje’ te kennen, is er ongetwijfeld nog eentje waarvan je nooit hebt gehoord. Of iets waarvan je je regelmatig afvraagt wat het doel ervan is.

Wij zijn dan ook vast niet de enigen die zich al eens met de handen in het haar hebben afgevraagd waarom je scherm soms half naar beneden lijkt te glijden. En hoe je er in godsnaam in bent geslaagd om dat te doen. Wel, daar bestaat een erg simpele uitleg voor.

Reachability

Misschien weet je het, misschien niet, maar de ‘functie’ werd ingevoerd ten tijde van de lancering van de iPhone 6 en iPhone 6+. Niet toevallig was dat ook het moment waarop de smartphones van Apple een slagje groter werden. Steve Jobs vond het namelijk belangrijk dat elke iPhone met één hand bediend kon worden - niet moeilijk in het begin, maar toen de schermen steeds groter werden, vormde dat wel een probleem. Op dat moment werd dan ook het ‘glijdende’ scherm ingevoerd als Reachability-functie. Op die manier werd het namelijk alsnog mogelijk om met slechts één hand de bovenkant van je scherm aan te raken. In onderstaand filmpje wordt alles nog een stuk duidelijker.