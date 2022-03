3,2,1 Start! Zes tips voor beginnende hardlopers

Wil jij starten met hardlopen? Alle begin is moeilijk, maar moeilijk gaat ook. Joggen zorgt voor een gezonde geest in een gezond lichaam: het geeft je een goed gevoel en een betere conditie. Met deze zes handige tips heb je het rennen zo onder de knie. Succes!

Zorg voor een goede uitrusting

Een behoorlijke hardloper heeft een geschikte uitdossing. Vooral de schoenen zijn voor een frequent jogger een belangrijk instrument. Neem gerust je tijd om uit te zoeken welk schoeisel voor jou perfect is. Er bestaan verschillende speciaalzaken waar je schoenen op jouw maat kan kopen. Ook de rest van je outfit is van belang om comfortabel te kunnen lopen. Zie het als een excuus om een volledig nieuw tenuetje te kopen.

Opwarmen!

Werk je spieren los door eerst wat op te warmen. Een perfecte warming-up bestaat uit enkele minuten wandelen. Ook na je hardloopsessie laat je je lichaam best nog even bewegen. Doe wat dynamische stretchoefeningen zodat je minder last krijgt van spierpijn achteraf. Deze man helpt je alvast met enkele oefeningen:

Take it easy

Veel beginnende lopers starten te snel en te hard. Dat zorgt vaak voor frustratie, overbelasting, pijn of zelfs blessures. Ren in een rustig tempo en vraag niet te veel van jezelf. Oefening baart kunst. Neem ook voldoende tijd om te rusten, loop niet te hard van stapel: je lichaam heeft tijd nodig om te herstellen.

Zoek een runningbuddy

Met vrienden lopen is soms makkelijker dan alleen: het is gezellig en motiverend. Kies wel een loopmaatje dat ongeveer op hetzelfde niveau rent als jij, anders heb je er niet veel aan. Je kan samen doelen stellen en afspraken maken om te gaan lopen. In veel gevallen is het dan ook waarschijnlijker dat je je doelen haalt.

Music maestro

Geen nood aan een loopmaatje? Geen probleem, muziek of een interessante podcast kunnen ook een perfecte looppartner zijn. Stel een playlist samen met jouw favoriete uptempo nummers en loop op de beats van de liedjes. Bij een podcast zal je het gevoel hebben dat de tijd sneller voorbijgaat en zal je dus als de bliksem jouw loopsessie voltooien.

Houd je vooruitgang bij

Niets is motiverender dan je vooruitgang zien. Houd bij elke loopsessie je tijd, snelheid en afstand bij, zo krijg je een handig overzicht van je prestaties. Je kan je vooruitgang noteren in een schriftje of je kan alles bijhouden in een handige app zoals ‘Strava’. Veel loopplezier!