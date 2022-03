10 feitjes waar je broek van afzakt

Je kan knoflook proeven met je voeten

Knoflook bevat de chemische stof allicine, deze gaat door de huid heen. Onderaan je voet is de huid heel dun. De stof verplaatst zich via de bloedbaan en bereikt binnen het kwartier je neus en mond, hierdoor kan je knoflook als het ware proeven en ruiken.

We zitten bijna twee volledige dagen per jaar op het toilet

Gemiddeld vertoeven we ongeveer 50 minuten per week op het toilet, omgerekend is dat zo’n 43 uur per jaar. Dat wil zeggen dat we in een mensenleven omstreeks één tot drie jaar doorbrengen op het toilet. Heb je darmproblemen of gebruik je je telefoon vaak in het kleinste kamertje? Dan is de kans groot dat die getallen bij jou nog hoger liggen.

Een kat is haar halve leven bezig met zichzelf te wassen

Een kat heeft een luilekker, maar ook een heel proper leventje. De harige beestjes slapen ongeveer 17 uur per de dag, de overige tijd zijn ze ruwweg 3,5 uur bezig met zichzelf te wassen. Gek!

Eén op de tien baby’s is verwekt op een Ikeabed

Dat Ikea een populaire winkel is, wisten we al. Maar wist je dit al? Volgens een schatting is één op de tien Europese baby’s verwekt in een Ikeabed.

Ketchup werd in 1830 verkocht als medicijn

Dokter John Cooke Bennet schreef in 1830 dat tomaten allerlei kwaaltjes konden oplossen. Hij verkocht daarom pillen gemaakt van ketchup om klachten zoals een slechte spijsvertering en reuma te bestrijden.

Gele tennisballen hebben we te danken aan de BBC

In 1968 zond BBC voor het eerst het tennistoernooi Wimbledon in kleur uit. De tennisballen in deze periode waren wit, deze bleken onzichtbaar op tv. Op verzoek van het hoofd van BBC2 Sir David Attenborough veranderde de kleur van de ballen naar geel, deze waren wel goed zichtbaar op de beeldbuis.

Een giraffe heeft net zoveel nekwervels als een mens

Als je kijkt naar de lange nek van een giraffe zou je verwachten dat deze veel meer nekwervels zou hebben dan ons. Toch heeft een giraffe, net zoals een mens, ook zeven nekwervels. Het enige verschil is dat de wervels bij het dier een stuk langer zijn dan die van ons.

Het woord ‘vaccin’ komt van het Latijnse woord voor ‘koe’

‘Vaccin’ komt van het Latijnse woord ‘vacca’, dat betekent ‘koe’. Het oorspronkelijke vaccin was een inentingsstof tegen de koepokken. Daarna werd het gebruikt om ook mensen immuun te maken voor de pokken.

Er bestaat een afspeellijst even lang als elke kooktijd van de pastasoorten van Barilla

Pastaproducent Barilla heeft een eigen Spotifyprofiel. Hierop staan een aantal afspeellijsten die de naam hebben van een pastasoort. Elke playlist heeft dezelfde lengte als de kooktijd van de betreffende pasta. Handig!

Een mens heeft dezelfde hoeveelheid haar als een chimpansee

Het klinkt misschien een beetje vreemd, toch is het niet zo abnormaal: we hebben dezelfde hoeveelheid haar als een chimpansee. Het enige verschil is dat onze mensenharen een stuk dunner zijn en dus minder zichtbaar. Daarnaast hebben de haren bij ons de oorspronkelijke beschermfunctie verloren.