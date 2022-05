YouthStart geeft een geschenk aan alle mama’s die zich zorgen maken om de toekomst van hun kinderen

Eind 2021 bedroeg de werkloosheid bij jongeren in België ongeveer 15%. Het is niet alleen een moeilijke situatie voor de jongeren zelf, maar het kan ook een bron van stress en bezorgdheid zijn voor hun ouders. En dat voelen de jongeren ook zelf aan, want uit een enquête van enkele jaren geleden blijkt dat 88% van de werkloze jongeren van mening is dat hun ouders zich zorgen maken over de toekomst.

Wij spraken met twee mama’s die hun kind hebben ingeschreven voor de YouthStart training en zich daardoor vandaag een stuk minder zorgen maken. «Het was een Facebook advertentie die mijn aandacht trok. Ik las over de YouthStart training en ik dacht meteen aan mijn dochter, die net haar studies had stopgezet en een beetje verloren was», zegt Maria. De Brusselse mama besloot om haar dochter Louise in te schrijven, «die er eerst eigenlijk niet echt gelukkig mee was», zegt ze met een grijns. Het verhaal van Louise is zeer herkenbaar bij de jeugd: ze koos voor een studie boekhouden, niet omdat het haar écht interesseerde, maar vooral om bij te blijven met haar vriendinnen op school. Ze kwam al snel tot het besluit dat het toch helemaal niets voor haar was. «Ze ging niet meer naar de les», vertelt Marie. «Ik zag elke dag hoe ze onzekerder werd, hoe meer ze zich verloren voelde en hoe ze haar motivatie verloor. Ze raakte meer en meer geïsoleerd.»

Sylvie is een andere bezorgde moeder. «Mijn zoon vond het nooit leuk om naar school te gaan, hij is altijd al een dromer geweest, een artiest. Door de Covid-crisis werd alles alleen maar erger en in het vijfde middelbaar is Luka gestopt met school. Ik was doodsbang voor wat het leven voor hem in petto had, hij bleef hele dagen op zijn kamer en niets motiveerde hem nog.» Sylvie besloot om hem in te schrijven voor de YouthStart training, «omdat ze daar een vernieuwende methodiek hanteren, om jongeren hun zelfvertrouwen terug te geven. Dat sprak me aan.»

Marie en Sylvie waren aangenaam verrast. «Mijn dochter is volledig getransformeerd door de training, het was alsof ze zichzelf was tegengekomen en beter had leren kennen Ze gaat in september weer studeren, marketing. Ik heb de indruk dat ze heel goed weet wat ze wilt in de toekomst, dat ze een plan heeft.» Voor Sylvie was de ervaring ook doorslaggevend: «Tijdens de tweede dag van de training, klikte er iets bij Luka. Hij ontmoette er jongeren die zich in dezelfde situatie bevonden. Hij werkte tot ‘s avonds laat op zijn kamer aan zijn project. Hij ontving zijn YouthStart certificaat, wat hem meer zelfvertrouwen gaf. Daarop besloot hij om zijn middelbare school af te maken en koos voor management, om vervolgens zijn eigen bedrijf te beginnen. Hij ontdekte dat hij een ondernemer was!»

Met nog maar enkele dagen te gaan tot Moederdag, hebben deze twee mama’s het mooiste geschenk van allemaal gekregen: hun kind is opengebloeid en kan nu met een positieve blik naar de toekomst kijken. En daarvoor hebben ze maar één ding te zeggen: «Bedankt YouthStart!»