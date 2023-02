Wie stopt onze datalekken?

Datalekken in België lijken steeds grotere proporties aan te nemen. Eind december lagen de gegevens van 300.000 Belfius- en ING-klanten nog zomaar voor het grijpen. Intussen zijn bedrijven met man en macht op zoek naar de erg gegeerde (cyber)securityprofielen. Voor een kwart van de Belgische Chief Information Officers (CIO) is het vinden van zo’n profiel een van de grootste prioriteiten. Alleen is dat zoeken naar een naald in een hooiberg.

Cybercriminaliteit zit in de lift. Dat bewijzen niet alleen de recente datalekken bij Belfius, ING en zelfs stad Antwerpen. In 2022 werden vermoedelijk 100.000 cybermisdrijven gemeld bij de federale politie, een record. En aan iedere cyberaanval, hangt gemiddeld een prijskaartje met vijf nullen, of zelfs zes. «Cyberaanvallen worden zo frequent en disruptief dat ze stilaan onverzekerbaar zijn», besloot Mario Greco, een van de grootste verzekeraars van Europa, eind 2022. Het is duidelijk waarom bedrijven liever voorkomen dan genezen.

Moeilijke zoektocht

Uit de ‘Salarisgids 2023’ van rekruteringsspecialist Robert Half blijkt dat voor een kwart van de Belgische CIO’s talentmanagement de voornaamste prioriteit is voor het komende jaar. Bij talentmanagement gaat het over het vinden van de juiste profielen, het huidig personeel behouden en de groei van hun organisatie ondersteunen. Volgens Robert Half blijkt dat bij die zoektocht naar nieuw talent, het vinden van sterke (cyber)securityprofielen momenteel de grootste uitdaging vormt voor CIO’s. Ruim een derde (36%) geeft aan dat werknemers met information- en cybersecurity-vaardigheden het moeilijkst te vinden zijn.

Concurrentie op de loer

Ook nu bedrijven hun digitale transformatie versnellen en een meer geautomatiseerde, cloudgebaseerde en datagestuurde werkomgeving uitbouwen om telewerk mogelijk te maken, wordt uitgebreide expertise in IT-beveiliging steeds belangrijker. «De meeste (gevoelige) data worden tegenwoordig online of in de cloud bewaard en helaas heeft dat het aantal cyberaanvallen ook aanzienlijk doen toenemen», stelt ook Herbert Martens, manager bij Robert Half. «Cybersecurityprofessionals zijn daarom dus nodig in vrijwel elke sector, maar er liggen heel wat concurrenten op de loer die ook sterke profielen willen aantrekken om hun onlineomgeving te beschermen. Met een aantrekkelijk loon en extralegale voordelen proberen bedrijven die profielen te overtuigen.»

Bedrijven in de logistieke sector, chemische manufacturing, automotive, voeding en food processing en retail hebben de grootste vraag naar IT-jobs. Naast cybersecurityprofielen, zoeken CIO’s ook naar werkkrachten gespecialiseerd in procesautomatisatie (25%), gevolgd door digitale transformatie (21%).