Vier tips om je eerste job te scoren

Na drie, vier, vijf jaar of langer dag in dag uit hard studeren, heb je eindelijk je diploma in handen. Alleen dient dat document helaas niet zomaar als een enkeltje richting de arbeidsmarkt. Werk zoeken, is ook hard werken. Het rekruteringsbedrijf Page Personnel België geeft vier tips om een vliegende start te kunnen nemen op de arbeidsmarkt. Een voorbereid man of vrouw is er nog steeds twee waard.

TIP 1: Ga gestructureerd te werk

Tenzij het lot je erg gunstig gezind is, solliciteer je meestal niet bij slechts een bedrijf. Daarom is het zinvol dat je vanaf het begin van je zoektocht je sollicitaties goed bijhoudt. Maak bijvoorbeeld een Excelbestand aan met daarin de naam van het bedrijf waarbij je gesolliciteerd hebt, de contactpersoon en de datum waarop je je sollicitatie ingediend hebt. Vergeet ook niet om de datum waarop je van plan bent om een herinnering te sturen aan te duiden.

TIP 2: Schakel je netwerk in

Op het moment zelf zal je het niet doorgehad hebben, maar die student bedrijfspsychologie waarmee je iedere donderdag ontelbare pintjes achteroversloeg, kan nu zomaar eens deel uitmaken van je netwerk. Als je net afstudeert, is je netwerk vaak veel groter dan je denkt: oude proffen, vrienden, ouders, vrienden van ouders ... kunnen allemaal deel uitmaken van een netwerk. Gebruik je netwerk wel doordacht: zorg ervoor dat je tussenpersoon nooit het gevoel heeft dat hij of zij verantwoordelijk is voor je sollicitatie. In plaats van te vragen om je sollicitatie voor te leggen aan de HR-verantwoordelijke, vraag je beter de contactgegevens van de aanwervingsmanagers. Dan neem je zelf het heft in handen.

TIP 3: Wees niet te kieskeurig

Als pas afgestudeerde moet je openstaan voor alle mogelijke jobkansen. De angst dat je voor de rest van je carrière zult vastroesten in een bepaalde specialiteit wanneer je een job aanneemt die niet je eerste keuze is, is onterecht. Elke jobopportuniteit biedt je de kans om bij te leren en om ervaring op te doen. Je verwerft er skills die je zelden kunt opdoen tijdens het studentenleven. Omdat pas afgestudeerden vaak hun pijlen enkel richten op erg aantrekkelijke jobs, laten ze te vaak veel andere interessante kansen liggen.

Tip 4: Laat je niet ontmoedigen

Afgewezen worden, maakt helaas bijna altijd deel uit van de jobzoektocht. Dat kan weleens gaan knagen aan het zelfvertrouwen. Toch moet je onthouden dat die afwijzing niet noodzakelijk aan jou ligt. Soms heeft het bedrijf waarbij je solliciteerde op dit moment geen vacatures voor jouw profiel of hebben ze net iemand aangeworven met een heel gelijkaardig profiel. Dat betekent niet dat je nooit aan de slag zult kunnen gaan bij dat bedrijf. Onthoud dat bijna geen enkel bedrijf je cv lang bijhoudt. Solliciteer dus een paar weken later gerust nog eens, misschien hebben ze dan plots wel die ene vacature waarvoor jij geknipt bent. Blijven geloven, is de sleutel tot succes.