Twee op de drie finance professionals weten niet wat intelligente automatisering inhoudt

45% van de finance professionals weet niet wat intelligente automatisering inhoudt, en dat is opvallend, aangezien maar liefst 77% van de finance professionals van plan is om het te gebruiken binnen hun organisatie. 39% heeft nog geen concrete plannen om de technologie toe te passen, en slechts 12% hoopt intelligente automatisering binnen een jaar te kunnen implementeren.

Software doet het werk

Maar wat is het nu precies? «intelligente automatisering is de automatisering van bedrijfsprocessen die niet repetitief of voorspelbaar zijn, maar waarbij enige mate van intelligentie – vooraf geprogrammeerd of kunstmatig – ingezet wordt om tot de beste uitkomst te komen. Intelligente automatisering maakt het werk een stuk makkelijker, waardoor er voor de finance professional meer ruimte overblijft om als mens van meer betekenis te zijn voor de organisatie», zegt Marieke Saeij, CEO bij Visma | Onguard. «Zoals de relatie met de klant en het leveren van maatwerk», vult Product Manager Willand Brienen aan op fm.nl. «Door gebruik te maken van intelligente automatisering blijft er meer tijd over om de wensen en behoeften van de klant te begrijpen, waardoor het ook eenvoudiger wordt om de klant tevreden te stellen en te houden.»