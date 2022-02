Ontplooi je talent bij deze technologische wereldspeler

Worldline is ver gekomen sinds het in 1973 een contract won voor het verwerken van bankkaarttransacties. Nog steeds in volle groei, staan de zoektocht naar talent en interne carrièremogelijkheden er centraal.

Worldline wilt binnen het Europese betalings-ecosysteem hét Paytech bedrijf bij uitstek worden. Omwille van de sterke groei gekenmerkt door verschillende overnames in Europa, en de ‘war for talent’ in ons land, is Worldline op zoek naar nieuw talent. En om dat talent aan te werven (en te behouden) ontwikkelt het een modern HR-beleid dat het potentieel van zijn medewerkers helpt ontwikkelen.

«Omdat naast ontwikkeling ook innovatie een kernbegrip is bij Worldline, zijn er globaal gezien wel 20.000 cursussen beschikbaar voor onze medewerkers waarvan 75% online gevolgd kan worden.», vertelt HR-verantwoordelijke Evelyne Mathot . «Verder vullen we maar liefst de helft van onze vacatures in dankzij interne sollicitaties. We kijken in de eerste plaats naar de vaardigheden en competenties van onze medewerkers. Hoe zorgen we ervoor dat zij hun talent ontwikkelen én tegelijkertijd optimaal bijdragen aan onze doelstellingen? Dankzij de grootte van ons bedrijf kunnen we heel vaak een geschikte functie vinden, en dat kan horizontaal, verticaal of zelfs internationaal binnen onze groep».

Reinout Moens is recent gestart bij Worldline in België en geeft aan dat het HR-beleid bij Worldline een belangrijke rol speelde bij zijn keuze voor een werkgever: «Na 5 jaar bij mijn vorige werkgever was ik klaar voor een nieuwe uitdaging. Maar ik wou een uitdaging aangaan waarbij ik de mogelijkheid zou krijgen om mezelf professioneel te blijven ontwikkelen. Het Belgische en Europese Top Employer-logo naast de naam van Worldline verzekerden mij ervan dat ik alle kansen zou krijgen om bij te leren, zonder te moeten inboeten op vlak van verloning en voordelen. Ik ben ook onder de indruk van de amicale sfeer bij Worldline, die leidt tot het ontstaan van verschillende interne belangengroepen zoals Women@Worldline en het Worldline Sports and Wellness team.»

Geef je talent een boost en ontdek de vacatures op careers.worldline.com