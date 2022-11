Is ondernemerschap de sleutel tot het heractiveren van werkloze jongeren?

Deze week is het Global Entrepreneurship Week, de perfecte gelegenheid om over ondernemerschap te praten. Ondernemerschap wordt vaak verward met het starten van een bedrijf. Maar het is zoveel meer dan dat. De Europese Unie heeft «Ondernemerscompetentie» namelijk als één van de acht sleutelcompetenties voor levenslang leren gedefinieerd.

YouthStart, de Belgische organisatie die werkloze jongeren ondersteunt, gebruikt deze week om te pleiten voor ondernemerschapsonderwijs en roept de politiek om deze methodes meer erkenning te geven.

Volgens YouthStart leidt onderwijs in het ondernemerschap ertoe dat jongeren een ondernemersgeest ontwikkelen: verbeelden, innoveren en creëren, verantwoordelijkheid voor anderen nemen, in teamverband werken en uiteindelijk ondernemer van hun eigen leven worden. Voor de organisatie is België nog zeer voorzichtig ten aanzien van deze onderwijsmethodologie. «Onze samenleving heeft nog steeds een wat archaïsche kijk op leren die jongeren een schuldgevoel geeft omdat ze niet van schoolbanken, boekenkennis, schooldiscipline en veilig spelen houden. We zitten in een logica van concurrerende sociale promotie, terwijl ondernemingsgerichte pedagogie een interessante sleutel zou kunnen zijn.», zegt Michaël François, de woordvoerder.

YouthStart wil van ondernemerschap een onderwijsdoelstelling maken. Dit vereist de aanwerving en opleiding van «bewustmaking functionarissen voor ondernemerschap» die verantwoordelijk zouden zijn voor de uitvoering van educatieve acties in samenwerking met het schoolbestuur, en tegelijkertijd leerkrachten begeleiden bij het integreren van ondernemerschap in hun klassen. YouthStart wilt ook dat van ondernemingszin een doelstelling en een educatieve praktijk wordt gemaakt voor overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het opleiden en ondersteunen van jonge werklozen.

Een bewezen methode

Ten slotte vestigt YouthStart de aandacht van de sociaaleconomische actoren en de politici van het land op de resultaten: uit een onafhankelijke studie van de VUB blijkt dat na de YouthStart-training 73% van de jonge deelnemers gereactiveerd werd, hetzij door een baan of opleiding te vinden, hetzij door terug naar school te gaan of een eigen zaak op te starten. Een bijzondere economische winst wetende dat een werkloze jongere de overheid +/-34.000 euro per jaar «kost» aan allerlei ondersteuningsmaatregelen, terwijl de eenmalige kost van een jongere voor een YouthStart-opleiding 1.000 euro bedraagt. «Dit moet de overheid aan het denken zetten, de bal ligt bij hen», concludeert YouthStart.