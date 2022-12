Dit was 2022 op kantoor

Dit jaar trokken we na twee jaar coronastilte opnieuw naar kantoor. Dat we niet aan onze oude gewoontes zouden vasthouden, stond vast. Een revolutiejaar werd het uiteindelijk niet. Toch werden de eerste schetsen voor het nieuwe normaal op kantoor uitgetekend. Zo bleek 2022 het jaar waarin welzijn en telewerk voor goed deel zouden uitmaken van het Belgisch bedrijfsbeleid.

Hybride werken

Sinds mei is er geen coronabarometer meer in België. Dat betekent: geen beperkingen meer in de horeca, culturele sector en op kantoor. ‘The Great Return’ naar het kantoor heeft zich evenwel niet voltrokken. Telewerk, voor het eerst breed geïntroduceerd in maart 2020, heeft plaatsgemaakt voor hybride werken, de combinatie van telewerk en werken op kantoor. Volgens SD Worx laat op dit moment 46,4% van de werkgevers in België telewerk toe. Daarmee scoort ons land erg hoog in vergelijking met andere Europese landen. Bovendien is hybride werken sinds 2022 voor veel werknemers een ‘verworven recht’: werkgevers die geen telewerk aanbieden, zijn dan ook steeds minder aantrekkelijk bij werkzoekenden.

Workation

In het verlengde van het flexibele hybride werken ligt de workation, een samentrekking van ‘work’ en ‘vacation’. In plaats van telewerken in je kille home-office, trekken sommige werknemers met andere woorden naar verdere oorden om hun werk te verzetten. Daarbij houden ze het niet enkel tot een weekje werken in de Westhoek. Anderen zien het grootser en overwinteren op Ibiza: overdag zoomen ze erop los, ’s avonds sippen ze van een sangria op het strand. Voorwaarde is in dat geval wel dat je duidelijke afspraken maakt met je werkgever en de nodige administratieve stappen doorloopt. Weet je niet waar naartoe? Indonesië stelt vanaf 25 december een tienjarig workation-visa ter beschikking. Het stevige prijskaartje van 128.000 euro moet je er wel bijnemen.

Frisse kantoren

Aanvankelijk dachten veel werknemers de energiecrisis te bekampen door volop terug te keren naar kantoor. Daar werd er, in tegenstelling tot thuis, wel nog goed gestookt. Al snel bleek dat ijdele hoop. Bedrijven voelen de energiecrisis tenslotte evenzeer in hun portemonnee. Dus ook daar stond de thermostaat algauw op 19 graden. Het is een kantoortrend die de meesten onder ons liever snel zien verdwijnen.

Quiet quitting

‘Quiet quitting’ moet de meest ophefmakende kantoortrend van 2022 geweest zijn. De term vond zijn oorsprong op TikTok, bij Gen Z’ers die voor het eerst geïntroduceerd werden in het werkleven. ‘Quiet quitting’ houdt door de bank genomen in dat werk niet meer als het allerbelangrijkste gezien wordt. Jongeren presteren hun uren, voeren uit wat overeengekomen is, maar niets meer dan dat. Ze beantwoorden geen werkmailtjes meer na de uren of draaien geen gratis overuren. Zijn ze lui en niet loyaal of beschermen ze zichzelf op een wijze manier tegen burn-outs? Het debat rond ‘quiet quitting’ is nog lang niet gaan liggen.

Welzijn op één

Meer dan ooit speelt welzijn op het werk een grote rol. Al voordat de coronacrisis mentale gezondheid op de voorgrond plaatste, kampte België al met dramatische burn-outcijfers. Volgens het RIZIV vertegenwoordigden burn-outs en depressies tussen 2016 en 2020 al 24,14% van alle gevallen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook Gen Z, die sinds dit jaar steeds zichtbaarder is op de arbeidsmarkt, stelt hoge eisen aan zijn werkgever op vlak van de werk-privébalans en bescherming van de mentale gezondheid. «Wie gelukkige, productieve en gezonde werknemers kan garanderen, heeft de sleutel tot langetermijnsucces en behoudt zijn getalenteerde werknemers», liet HR-bedrijf SD Worx al begin dit jaar optekenen. Het vatte de ambities van werkgevers in 2022 goed samen.