Diploma’s floreren op arbeidsmarkt

In het eerste kwartaal van 2022 heeft de Belgische werkgelegenheidsgraad een recordhoogte bereikt. Van de Belgen tussen 20 en 65 jaar oud was toen 71,9% aan het werk. Maar wie een hoger diploma op zak heeft, heeft een flink streepje voor. Bij hooggeschoolden is de werkgelegenheidsgraad met 82,5% namelijk het hoogst. De kloof met laaggeschoolden, van wie 45,2% van de 20- tot 64-jarigen aan het werk was in het eerste kwartaal, is dus groot. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK).