De Nationale Loterij zet haar beste beentje voor tijdens de ‘Week van de Mobiliteit’

Als sterk sociaal betrokken bedrijf is het evident dat de Nationale Loterij ook alles in het werk stelt om haar ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Dat doen we niet enkel door deel te nemen aan een CO₂-neutraal programma of door een doorgedreven afvalsorteringsbeleid, maar ook door een uitgekiend mobiliteitsplan toe te passen op de verschillende vestigingen van de Loterij. De ‘Week van de Mobiliteit’ tussen 16 en 22 september is jaarlijks hét moment om de bewustwording rond dit thema bij alle werknemers aan te wakkeren, om te sensibiliseren en om te informeren over alternatieven voor de wagen.

In 2022 is de Nationale Loterij één van de uitverkoren bedrijven die deelneemt aan de mobiliteitschallenge ‘ Naar Het Werk Zonder Mijn Auto’ , een uitdaging georganiseerd door Mobiliteit Brussel waarbij een groep enthousiaste medewerkers van de Nationale Loterij tussen 12 en 23 september het opneemt tegen anderen bedrijven door minstens drie dagen (zes trajecten) de auto in de garage te laten staan. Zij krijgen de kans om groene, alternatieve vervoersmiddelen in Brussel te ontdekken. Maar daar blijft het niet bij, want ook intern organiseert de Nationale Loterij heel wat fijne acties en activiteiten rond mobiliteit.

Verschillende acties tijdens de ‘Week van de Mobiliteit’

«Jaarlijks trappen we de ‘Week van de Mobiliteit’ op gang met een infosessie», vertelt Isabelle De Beys , Safety & Health Advisor bij de Nationale Loterij. «Mensen die op één vastgelegde datum met de fiets, de trein, de step, te voet of met een ander duurzaam vervoersmiddel naar het werk komen, worden nadien verwend met een rijkelijk ontbijt op het werk. Dit jaar organiseren we bovendien voor het eerst drie uitgestippelde fietstochten tussen onze drie vestigingen in Brussel. We zetten dit jaar namelijk de fiets extra in de kijker als alternatief voor de wagen, omdat we recent nog gloednieuwe elektrische fietsen aanschaften. Daarvan kunnen alle werknemers gebruikmaken voor verplaatsingen met betrekking tot het werk.»

«Alle eigenaars van een bedrijfswagen binnen de Loterij kregen onlangs ook een gepersonaliseerd rapport in hun mailbox met een overzicht van hun gemiddeld verbruik in de eerste twee kwartalen van 2022 », vult Veerle Buyens (foto) aan. Zij bekleedt bij de Loterij de functie ‘Insurance & Fleet Manager’. «We moedigen alle bestuurders aan om dat gemiddelde in het vierde kwartaal naar beneden te krijgen, door bijvoorbeeld zuiniger te rijden, de auto te laten staan voor kleine verplaatsingen of gebruik te maken van andere vervoersmiddelen. Wie aan het einde van de rit de grootste inspanning heeft geleverd, mag rekenen op een mooie prijs.»

Duurzaam mobiliteitsplan