«Ambitieuze vrouwen krijgen vaak kritiek van mannen»

Elise Vanaudenhove is sinds 2018 CEO van Bristol, het bedrijf dat haar grootvader Albert en diens broer Omer bijna een eeuw geleden oprichtten. De 53-jarige Limburgse heeft al een bijzondere loopbaan achter de rug: B&B-uitbaatster, yogalerares en nu staat ze aan het hoofd van Bristol, de bekende schoenenwinkelketen. Opmerkelijk: ze is de eerste vrouw die het familiebedrijf mag leiden. Met een zekere trots zorgt ze voor meer dames in de firma en hoopt ze op nog meer vrouwen aan de top.

Tot enkele jaren geleden was Elise Vanaudenhove nog uitbaatster van een Bed & Breakfast in Beringen. Ze leidde een redelijk stressloos leven tot de plicht van het familiebedrijf riep. Bristol had haar nodig en ze werd gevraagd om in de raad van bestuur te stappen. Twee jaar later staat ze aan het hoofd van de onderneming. «Toch hapte ik niet meteen toe op de vraag om in het bedrijf te werken. Een aantal mensen die ik kende hebben me kunnen overtuigen. Het bedrijf had mij nodig en ik ben dan ook met volle overtuiging aan de slag gegaan.»

Bijzondere loopbaan

Nochtans had de CEO 25 jaar geleden al eens gewerkt voor Bristol, maar door enkele veranderingen in de structuur van de onderneming, hield ze het niet langer dan een paar jaar vol. «Er vonden veel veranderingen plaats en dat bracht veel problemen met zich mee. Ik was te jong om daar goed mee overweg te kunnen. Ik ben dan uit het bedrijf gestapt en andere dingen gaan proberen.» Daarna begon Vanaudenhove samen met haar (inmiddels ex-) man een reclamebureau. Na enkele jaren was er weer tijd voor iets nieuws en begon ze met het uitbaten van een B&B. Daar gaf ze onder meer ook yoga-, meditatie- en pilateslessen. Een vrouw met veel ervaring dus en deze ervaring gebruikt ze nu ook als CEO. «De ouderdom en expertise brengen heel wat voordelen met zich mee. Ik merk dat als alles even op hol slaat, ik de gedachten snel weer op een rijtje kan zetten. Dat leerde ik door yoga en meditatie. Zulke zaken probeer ik ook mijn team aan te leren.»

Een familiebedrijf runnen is niet altijd even simpel, maar met voldoende drift kom je al een hele weg. «Ik denk altijd aan mijn job en neem ook vaak dingen mee aan de eettafel. Toch stoort dat niet. Het is mijn passie en ik kan werk en privé voldoende gescheiden houden om te genieten van mijn vrije momenten en tegelijkertijd genoeg aan het bedrijf te denken.» De overstap van een stressloos leven naar een drukke loopbaan als CEO zorgt soms voor twijfels. «Af en toe denk ik: ‘wat heb ik mezelf toch aangedaan?’, maar die gedachten duren nooit lang. Dat gebeurt enkel in momenten waarin ik extreem veel stress ervaar. Maar dat moet ook kunnen. Uiteindelijk houd ik van mijn job en ben ik heel trots op de dingen die we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd.»

Vrouwen aan de macht

Sinds Elise Vanaudenhove CEO is van het familiebedrijf werken er meer vrouwen in haar team. Al is dat niet opzettelijk. «Ik denk dat het feit dat ik een vrouwelijke CEO ben, maakt dat we meer sterke vrouwelijke kandidaten aantrekken. Ik ben daar heel blij me. De volledige directie bestaat uit vrouwen. Dit is een vrouwelijk bedrijf en vrouwen krijgen hier kansen.» Volgens Vanaudenhove maakt gender in het bedrijf uiteindelijk niets uit. Het speelt geen rol of je nu een man of vrouw bent, het enige wat belangrijk is, is dat je de geschikte werkkracht bent voor haar team.

Vanaudenhove hoopt op meer vrouwelijke leiders en CEO’s en haalt veel inspiratie uit bestaande vrouwen die deze rollen al invullen. «De CEO van Pain Quotidien, Annick Van Overstraeten inspireert mij. Dat is een keistraffe madam en ze heeft al veel watertjes doorzwommen om te geraken waar ze nu staat. Ook vrouwelijke leiders in een mannelijke omgeving zoals Kamala Harris zijn een zekere inspiratie. Er komt vaak kritiek op dit soort vrouwen vanuit de mannenwereld, maar aan het einde van de dag staan ze er wel. Ik heb daar ongelofelijk veel bewondering voor. Meer vrouwelijke CEO’s en leiders: dat is iets waar we absoluut naar moeten streven! Ik hoop dat we ooit een ommekeer krijgen in de mannelijke maatschappijvorm. Een tip voor vrouwen die carrière willen maken? Laat je niet doen door mannen en blijf vooral vrouw. Go meisjes!»