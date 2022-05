7 op de 10 managers geven nieuwkomers hoger loon

Bedrijven werken er wel actief aan om het verschil in verloning voor nieuw talent en huidige werknemers weg te werken. Meer dan de helft van de bevraagde managers (55%) plant de lonen van het huidige personeel naar hetzelfde niveau te brengen bij de volgende opslagronde. Een op drie (33%) gaat voor onmiddellijke actie en wil de lonen meteen gelijktrekken.

Waardering

«Nieuw talent aantrekken is één ding, maar wat even belangrijk is, is ervoor zorgen dat huidige werknemers zich gewaardeerd blijven voelen. Daarom is het cruciaal dat werkgevers de eventuele loondiscrepantie wegwerken en voorbereid zijn op vragen van werknemers. Voldoende context en loonperspectief bieden is hierbij fundamenteel», klinkt het bij Robert Half.

De War for Talent legt druk op bedrijven die zich steeds vaker genoodzaakt voelen om hogere lonen aan te bieden aan personeel. Maar het wordt ook steeds uitdagender om hoge loonvoorstellen te kunnen doen en hun huidige werknemers tevreden te houden. Ook het feit dat werknemers onderling steeds opener praten over hun verloning zorgt voor een extra uitdaging.

Ook in buitenland

Dat een hoger loon voor nieuwe werknemers geen louter lokale trend is, blijkt ook uit de Europese cijfers. In Europa betalen iets minder dan zes op de tien (59%) bedrijven hogere lonen aan nieuwe werknemers in vergelijkbare functies. Op Europees niveau mikt 55% van de bevraagde bedrijven op een aanpassing van de lonen voor huidige werknemers in de volgende opslagronde. In lijn met de aanpak van de Belgische bedrijven is in Europa ook 34% van de bedrijven van plan de salarissen direct te verhogen.

«Dat is een trend die we al enkele jaren waarnemen. Het betalen van hogere lonen aan nieuwe werknemers is deels een gevolg van de War for Talent, maar ook de inflatie zal hier zeker voor iets tussen zitten. Bij het veranderen van job willen kandidaten er niet alleen voor zorgen dat zij hun huidige levensstandaard behouden, maar die ook verbeteren. Dat heeft een bijkomend effect op de loonverwachtingen», aldus Robert Half.