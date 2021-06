5 redenen om te kiezen voor Politiezone Antwerpen

1. De stad als werkplek

Je gaat aan de slag in de grootste stad van Vlaanderen. En die staat nooit stil. Antwerpen is tegelijkertijd woonstad, havenstad, winkelstad, diamantstad, studentenstad én toeristische trekpleister. Het betekent vooral dat er voor de politie overal uitdagingen liggen én dat geen enkele dag dezelfde is. Solliciteer en maak van ’t stad jouw werkplek.

2. Vernieuwend Politiezone Antwerpen innoveert al jaren de politiewereld. Het korps is zowel in België als internationaal een voorbeeld voor al wie mee vooruit wil. Om het met een voetbalvergelijking te zeggen: wij spelen in de Champions League! Onze combi’s zijn uitgerust met de nieuwste technologie, we kiezen voor state-of-the-artmateriaal en ons databeheer is revolutionair. De 'Antwerpse' app FOCUS is een goed voorbeeld van innovatief denken. Met één druk op de knop kunnen onze mensen alle verschillende databanken raadplegen; het strafregister, het rijksregister en de databank met nummerplaten. Wie hem ontwikkelde en als eerste in gebruik nam? Jawel, Politie Antwerpen.

3. Hr-beleid Werken bij de politie is fijn en schenkt enorm veel voldoening, dat klopt. Maar het is niet altijd gemakkelijk. Bij Politie Antwerpen hechten we net daarom veel belang aan een professionele omkadering. We bieden onder andere stressmanagement, interessante opleidingen en een work-lifebalans op maat. COVID-19 maakte dat ons tijd- en plaatsonafhankelijk werken in een stroomversnelling kwam. Van een testfase vloeiden we naadloos over in een fase waarin het zogenaamde Brabo-werken voor een groot deel van onze medewerkers kan toegepast worden.