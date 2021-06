AHA! Met deze zeven tips drink je zonder probleem twee liter water per dag

Een goed begin is het halve werk

Begin de dag met een glaasje water. Als je net wakker bent, heeft je lichaam al uren geen vocht meer binnen gekregen, terwijl je wel heel de nacht hebt liggen zweten. Drink daarom meteen een glaasje water om je waterniveau weer op peil te brengen.

Wat hebben koffie en wijn met elkaar gemeen? Drink voor elk glas alcohol dat je consumeert, één glas water. Dat is een geweldige strategie om gehydrateerd te blijven als je uitgaat. Het is trouwens ook een prima trucje om de kater van de dag erna te voorkomen, omdat je niet zo uitgedroogd bent. Maar het is ook een winnende strategie voor koffiedrinkers. Maak er dus een regel van om bij elk glas wijn of elk kopje koffie, een glaasje water te drinken.

Water met een interessant smaakje Vind je water maar saai? Wees dan creatief met wat extra ingrediënten en gooi er wat citroen, komkommer of munt in. Er zijn vandaag heel wat leuke receptjes om je water op te vrolijken. Hoe klinkt een ijskoud glas met appelsienschijfjes en wat steranijs bijvoorbeeld? Of droom je sneller weg bij combinaties als watermeloen en munt? Of ananas en kokoswater? Leef je helemaal uit en ga op zoek naar je favoriete combo.