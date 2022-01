Gingerbread, speculoo(aa)s en peperkoek: wat is nu precies het verschil?

Gingerbreadkoekjes en peperkoekenhuisjes brengen je volledig in een gezellige kerstsfeer, maar hoe onderscheiden gingerbread, speculoos, speculaas en peperkoek zich van elkaar?

Onderscheid gingerbread en peperkoek

De gingerbreadkoekjes zijn uit Amerika afkomstig en vormen een variant op speculoos en peperkoek. Gingerbread is verschillend van de twee andere lekkernijen omdat het veel meer gember bevat. De Amerikaanse koekjes kan je op verschillende manieren maken, maar de populairste vorm is toch die van de gingerbreadmannetjes. Vaak worden ze versierd met witte glazuur. Bij peperkoek is honing dan weer een belangrijk ingrediënt. Tijdens de bereiding moet de roggebloem meermaals goed gemengd worden met de lopende honing. In peperkoek zitten ook specerijen zoals kaneel, koriander, kruidnagel, nootmuskaat en bicarbonaat.

Speculoos of speculaas?

Hoewel de koekjes slechts op één tweeklank na identiek bekken, bestaat er wel degelijk een verschil tussen speculoos en speculaas. Speculaas is bereid met speculaaskruiden. Dat is een mengsel van kaneel, gemberpoeder, kruidnagel, nootmuskaat, witte peper en kardemom. In speculoos daarentegen, zitten er geen speculaaskruiden. In de plaats daarvan is er gewerkt met kandijsiroop of gebrande suiker. Die twee laatste specerijen zijn nodig voor de kleur van het koekje. Om een goede speculoossmaak en -geur te hebben, kan je er nog kaneel aan toevoegen. Ook de tradities van speculaas en speculoos zijn verschillend. In Nederland zal je hoogstwaarschijnlijk speculaas eten, terwijl je bij ons vooral speculoos zal kunnen kopen.

Speculoos of peperkoek: wat is het gezondst?

Je zal het misschien niet graag horen, maar speculoos is veel ongezonder dan peperkoek. Dat komt omdat speculoos enorm veel suikers en vetten - plantaardige of dierlijke - bevat. Dus aan de zoetebekken onder ons is het aangeraden om voor een ‘gezondere’ peperkoek te gaan. Die bevat amper vetten en smaakt toch zoet. Net zoals de gingerbreadkoekjes zijn peperkoekenhuisjes een ideale manier om in kerststemming te blijven. Je weet dus wat je te doen staat!