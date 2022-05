MOVIES. Cannes kleurt Belgisch voor 75ste editie

Als een evenement met de uitstraling van Cannes 75 wordt, mag je per definitie vuurwerk afschieten. Maar deze editie springt nog om een heel andere reden in het oog: nooit eerder vonden zoveel Belgische films hun weg naar de Officiële Selectie. Metro pikt de meest opvallende krenten uit de goed gevulde Cannes-koek.

‘Close’ van Lukas Dhont

Lukas Dhont verbaasde in 2018 iedereen door met zijn eerste langspeelfilm ‘Girl’, voorgesteld in de sectie Un Certain Regard in Cannes, de felbegeerde Caméra d’Or weg te kapen. Met zijn opvolger schuift hij prompt door naar de grote jongens, meteen ook de allereerste keer dat een Vlaamse film meedingt naar de Gouden Palm. In ‘Close’ komt de vriendschap tussen twee 13-jarige jongens onder druk na een dramatische gebeurtenis.

‘Tori & Lokita’ van Luc & Jean-Pierre Dardenne

In tegenstelling tot Lukas Dhont zijn de gebroeders Dardenne oude rotten in het vak en vaste gasten op het festival, waar ze al vijf keer in de prijzen vielen (waaronder twee keer de Gouden Palm). Hun nieuwe film toont twee jonge Afrikaanse vluchtelingen, Tori en Lokita, die vrienden zijn geworden en samen proberen te overleven in een snoeiharde wereld.

‘Le Otto Montagne’ van Charlotte Vandermeersch en Felix van Groeningen

In Cannes praten ze nog altijd over de naakte fietsrit die Felix van Groeningen en zijn makkers in 2009 ondernamen om ‘De helaasheid der dingen’ te promoten. Nu mag hij samen met coregisseur Charlotte Vandermeersch de Italiaans-Belgische coproductie ‘Le Otto Montagne’ (De Acht Bergen) voorstellen in de Officiële Competitie. Centraal staan twee verscheiden jeugdvrienden die elkaar door de jaren blijven terugzien.

‘Rebel’ van Adil El Arbi & Bilall Fallah

De carrière van het Vlaamse regieduo Adil El Arbi & Bilall Fallah blijft hoge toppen scheren. Binnenkort stellen ze hun Marvel-serie ‘Ms. Marvel’ voor, ‘Batgirl’ zit eraan te komen en nu staan ze ook in Cannes op de affiche met een Midnight Screening van hun familiedrama ‘Rebel’. Die volgt de relatie tussen twee Brusselse broers en hun wanhopige/vastberaden moeder.

‘Armageddon Time’ van James Gray

Na vier selecties (onder meer voor ‘Two Lovers’ en ‘The Immigrant’) is de Amerikaanse regisseur James Gray kind aan huis in Cannes. Voor zijn nieuwe film ‘Armageddon Time’ putte hij rijkelijk uit zijn eigen jeugd in de New Yorkse wijk Queens in de jaren 1980. Gray haalde onder andere Anne Hathaway, Anthony Hopkins en Jeremy Strong (bekend van ‘Succession’) voor de camera.

‘Triangle of Sadness’ van Ruben Östlund

De Zweedse filmmaker Ruben Östlund denkt met plezier terug aan de vorige keer dat hij in Cannes was, want met ‘The Square’ haalde hij de Gouden Palm binnen. Toen nam hij het kunstmilieu op de korrel, deze keer richt hij zijn prikkende pijlen op de wereld van mode en celebrity’s. Alles speelt zich af op een luxecruise voor superrijke mensen.

‘Top Gun: Maverick’ van Joseph Kosinski

Nee, het filmfestival van Cannes moet het niet enkel van zijn cinefiele titels hebben. De organisatoren kruiden hun programma ook graag met groot spektakel. Tom Cruise die na 36 jaar nog eens de stuurknuppel van een gevechtsvliegtuig vastgrijpt bijvoorbeeld. Nu is hij testpiloot en doet hij er ondanks zijn leeftijd alles aan om door het luchtruim te blijven razen.

‘Elvis’ van Baz Luhrmann

Als Baz Luhrmann op de generiek staat, dan weet je dat je glamour mag verwachten. Zoveel hebben onder meer ‘Moulin Rouge’ en ‘The Great Gatsby’ wel bewezen. In ‘Elvis’ buigt de Australische cineast zich over — wat dacht je — het leven van rockgod Elvis Presley en diens relatie met manager Colonel Parker (gespeeld door een onherkenbare Tom Hanks).

‘Three Thousand Years of Longing’ van George Miller

De naam George Miller doet onvermijdelijk aan ‘Mad Max’ denken, maar de regisseur heeft veel meer pijlen op zijn boog. Deze keer zoekt hij bijvoorbeeld het kruispunt op tussen fantasy, romantiek en epiek, met het verhaal van een vrouw die een djinn ontmoet die haar drie wensen gunt. Tilda Swinton en Idris Elba spelen de hoofdrollen.

‘Men’ van Alex Garland

‘The Beach’ en ‘28 Days Later’, allebei samenwerkingen met regisseur Danny Boyle, waren nog rechtlijnige verhalen. Sinds hij zelf achter de camera staat, bouwt de Britse schrijver/filmmaker Alex Garland een volstrekt eigenzinnig oeuvre uit. ‘Men’ heeft het over een vrouw (Jessie Buckley) die in een afgelegen dorpje de schokkende dood van haar man tracht te verwerken. Maar daar wordt ze echter belaagd door merkwaardige figuren en visioenen.

De 75ste editie van het filmfestival van Cannes start vandaag en loopt tot zaterdag 28 mei.