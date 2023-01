Lukas Dhont is genomineerd voor een Oscar met ‘Close’: «Kers op de taart»

Lukas Dhont maakt kans op een Oscar voor zijn film ‘Close’. Dat is zonet aangekondigd. De film maakt kans op een Oscar in de categorie ‘Beste Internationale Film’. De 95ste Academy Awards worden op zondag 12 maart uitgereikt in Hollywood.

‘Close’ is een van de vijf genomineerden in de categorie ‘Beste Internationale Film’. De Belgische film moet het opnemen tegen ’Argentina, 1985’ (Argentinië), ’All Quiet on the Western Front’ (Duitsland), ’The Quiet Girl’ (Ierland) en ’EO’ (Polen).

De meer dan 9.500 leden van de Academy konden tot 17 januari hun stem uitbrengen. Ze konden kiezen uit een lijst van vijftien films, die eerder was samengesteld.

«Kers op de taart»

«Na een uitzonderlijk succesvol jaar voor de Vlaamse film, is dit echt de kers op de taart», zo meldt Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon in een reactie op de Oscarnominatie voor ‘Close’, de tweede langspeelfilm van Lukas Dhont. «We duimen met zijn allen voor ‘Close’ op 12 maart», aldus Jambon. Slechts vijf Vlaamse films werden ooit genomineerd voor een Oscar. Voor producent Dirk Impens is het al zijn derde Oscarnominatie.

‘Close’ ging in mei 2022 in wereldpremière op het Festival van Cannes, waar de film bekroond werd met de Grand Prix du Jury. «Sindsdien loopt het internationaal als een trein voor Dhonts tweede speelfilm, met tientallen internationale festivalselecties en verschillende filmprijzen», zo meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds. In de VS werd ’Close’ onder andere bekroond met de Prijs voor Beste Internationale Film van de National Board of Review en twee prijzen op het Chicago International Film Festival.

In Vlaanderen opende ‘Close ’in oktober 2022 het Film Fest Gent, waarna Lumière de film in de bioscopen bracht. Intussen staat de teller op 350.000 bioscoopbezoekers in België en Nederland.

Het is nog maar de vijfde keer dat een Vlaamse productie een nominatie in de wacht kon slepen voor de Oscars. Eerder waren ‘The Broken Circle Breakdown’ (2013), ‘Rundskop’ (2011), ‘Iedereen beroemd!’ (2000) en ‘Daens’ (1992) genomineerd.

«Solide kans op Oscarwinst»

Regisseur Dominique Deruddere geeft de Belgische film ‘Close’ een solide kans op eindwinst bij de komende Oscaruitreiking. Hij noemt de nominatie een uniek moment. «Hopelijk voor Lukas volgen er nog veel zo’n momenten, hij is nog jong en heeft nog een lange carrière voor zich liggen. De komende weken worden zeer druk. Van oktober tot aan de uitreiking in maart loopt in Los Angeles ‘award season’. Dat is één langgerekte promotiecampagne voor de film. Lukas zal de komende weken dus nog van het ene festival naar het andere moeten gaan, screenings moeten doen en zo veel mogelijk academy members overtuigen om op zijn film te stemmen.»

Volgens Deruddere maakt ‘Close’ een goede kans: «Het is natuurlijk één op de vijf, maar ik heb alle genomineerde films gezien en denk echt dat hij een solide kans heeft om te winnen. Het zou ook erg fijn zijn als het nu eens lukt.» Mogelijk is Deruddere op het moment van de uitreiking in L.A., dan zal hij zeker naar de show kijken.

Deruddere was zelf genomineerd in 2001 met zijn film ‘Iedereen beroemd!’. Elk jaar rond deze periode denkt hij met plezier terug aan het avontuur dat hij toen beleefde. Hij geeft Lukas nog één goede tip mee: «Neem een stukje chocolade of een broodje mee, want de show duurt erg lang en je krijgt geen eten. Ik zag echt scheel van de honger op het eind. Of een flesje drank, smokkel wat whiskey ofzo mee. Maar ik denk niet dat Lukas zo’n grote drinker is», besluit hij.

De 95ste Academy Awards worden op zondag 12 maart uitgereikt in het Dolby Theatre in Hollywood.