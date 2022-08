Zwangere vriendin van ‘Temptation’-Heikki doet naaktshoot: «Wauw!» (foto)

Kaylee Possemiers en Heikki Geens zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje samen, een meisje. Voor Heikki - die in in 2019 met zijn toenmalige vriendin Milou meedeed aan ‘Temptation Island’ - wordt het zijn eerste kindje, Kaylee heeft al een dochter, Sienna, uit een vorige relatie.

Uit de kleren

De 24-jarige schoonheid is intussen 34 weken in verwachting en dus wordt het stilaan aftellen naar hét moment. Ze poseerde voor een zwangerschapsshoot en ging daarbij volledig uit de kleren. «Amai Kaylee!», «Wauw!», en «Prachtig», reageren haar volgers enthousiast op de foto.