Zwangere Aisha Van Zele onthult geslacht van haar baby: «Ik ben superblij!»

JONGETJE! Dat maakte het 38-jarige model, dat we vooral kennen uit ‘The Sky is the Limit’, bekend op Instagram bij een foto van haar bolle buik. «Happiness is... carrying a whole world inside of you. Een buik vol liefde, die zich in alle rust en tijd zachtjes op de toekomst voorbereidt», schrijft ze erbij.

Koningswens

Haar partner Miguel Dheedene (49) heeft al een dochter (Valentina, 12) uit zijn vorige relatie met Tanja Dexters. «Miguel krijgt zijn koningswens, na Valentina krijgen we samen een zoon. Ik ben superblij dat het een jongen wordt», vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Geschenk

Een voorkeur had de weduwe van Philip Cracco niet. «Helemaal niet. Zwanger worden is het allergrootste geschenk. Straks is ons gezin compleet. Mocht ik tien jaar jonger zijn geweest, had ik er waarschijnlijk nog eentje gewild. Maar nu, op mijn 38ste, lijkt een gezin van vier mij ideaal», klinkt het.