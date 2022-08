Zus van Kat Kerkhofs in verwachting van eerste kindje

Eind maart beviel Kat Kerkhofs van haar eerste kindje, een jongetje dat luistert naar de naam Ciro Romeo Mertens. Binnen ongeveer een half jaar krijgt Ciro er een neefje of nichtje bij, want deze keer is het de beurt aan Lyn, de één jaar oudere zus van Kat Kerkhofs (33).

Winterbaby

Ze deelde op Instagram een foto van de echo en van de trotste mama en papa in spe. «Lovebaby on the way #winter2022 #duimelot», schrijft ze erbij. Haar volgers zijn erg blij voor hen. «Och proficiat. Geniet van de zwangerschap», «Yes, zalig!», en «‘t Is niet waar, je droom! Proficiat!», wordt er onder meer gereageerd.

Relatie

Lyn Kerkhofs is sinds enkele jaren samen met ene Jaime. Ze deelden voor het eerst een foto van hun tweetjes in de zomer van 2020.