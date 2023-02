Zoveel verdiende Tanja Dexters op één dag met OnlyFans: «Hier zal ik nooit spijt van krijgen»

Op Valentijnsdag maakte Tanja Dexters bekend dat ze op de OnlyFans-trein gesprongen is. Via dat platform mag je net iets explicietere beelden delen dan op pakweg Instagram, maar als bezoeker betaal je daar wel een prijs voor. Tanja Dexters verwelkomt haar fans voor 20 dollar. Op de dag van haar lancering sprokkelde ze al meer dan 200 leden bij elkaar, goed voor zo’n 4.000 euro. Inmiddels staat de teller al op een kleine 300 abonnees.

Bekende kop

De 46-jarige ex-Miss België is aangenaam verrast, al beseft ze dat haar bekendheid daar een grote rol in heeft gespeeld. «Ik had totaal geen verwachtingen, maar in de Streamz-reeks (‘OnlyFans: De Naakte Vlaamse Waarheid’; red.) hadden dames die wél expliciet bloot tonen, ook rond de tweehonderd fans. Bij mij is het snel gegaan omdat ik na vijfentwintig jaar mijn bekendheid mee heb. Ik geef toe dat het leuk is om bij elke nieuwe volger twintig dollar te verdienen. Eerst dacht ik om vijf dollar te vragen, omdat ik geen expliciete beelden prijsgeef, maar uiteindelijk kosten die professionele fotoshoots die ik moet organiseren ook veel geld. Sommigen geven daarbovenop een fooi van vijf tot twintig dollar, dus mij hoor je niet klagen», vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Niet afhaken

Nu is het zaak om haar abonnees niet meteen te verliezen, al ziet ze de toekomst rooskleurig in. «Als die afhaken, bijvoorbeeld omdat ze er meer van verwacht hadden, en ik krijg er volgende maand tweehonderd nieuwe volgers bij, zit ik nog altijd aan een maandbedrag van 3.500 euro. Hier zal ik nooit spijt van krijgen. Natuurlijk kreeg ik enkele negatieve reacties maar bovenal zijn het lieve berichten, ook van journalisten en modeontwerpers die zeggen dat dit echt mijn ding is en blij zijn dat de Tanja van vroeger terug is», besluit ze.