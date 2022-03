WOW! Weigert Phaedra een roos van Fabrizio in ‘De Bachelor’?: «Ik ben écht geschrokken!» (video)

Spanning alom tijdens de vijfde roosceremonie van ‘De Bachelor’. Er blijft nog één roos over en Fabrizio wil die aan Phaedra geven. Maar het is niet zeker of ze die zal aanvaarden...

Krijgen we vanavond een primeur te zien in ‘De Bachelor’? Het zou zomaar eens kunnen dat voor het eerst iemand een roos weigert tijdens de roosceremonie. Minstens even opvallend is dat het om Phaedra gaat, de vrouw tot wie Fabrizio zich van in het begin aangetrokken voelde en met wie hij het eerst kuste.

Verontwaardiging

Toch twijfelt hij erover om haar een roos te geven, en dat gevoel is duidelijk wederzijds. «Ik snap niet hoe wij van het amfitheater tot hier zijn kunnen komen op deze manier. Ik heb er heel lang over nagedacht, maar ik kan niet geloven dat dit de persoon is die jij bent. Ik hoop dat ik een andere kant mag zien, Phaedra», zegt hij terwijl hij haar een roos aanbiedt. «De woorden die je daarnet tegen mij hebt gezegd tijdens de cocktailparty zijn echt binnengekomen. Dat heeft me eigenlijk ook wel diep geraakt. Ik ben eigenlijk ook echt geschrokken», reageert Phaedra. Of ze de roos uiteindelijk aanvaardt, komen we vanavond pas te weten.

‘De Bachelor’ is elke woensdag om 20.35u te bekijken op Play4.