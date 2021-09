Winnie uit ‘Blind Getrouwd’ reageert op volger die vermoedt dat ze zwanger is

Winnie, die vorig jaar te zien was in ‘Blind Getrouwd’, heeft een eerlijk antwoord gegeven op het vermoeden van een volger dat ze zwanger zou zijn.

Twee jaar geleden stapten Winnie Bogaerts (28) en Jonah Hulselmans (31) via ‘Blind Getrouwd’ in het huwelijksbootje. Ze waren het enige koppel van het vijfde seizoen dat getrouwd is gebleven. Intussen wonen ze al een tijdje samen. In mei van vorig jaar gaf Winnie tijdens een vragenronde op Instagram aan dat ze allebei ooit kinderen willen, maar nog niet direct.

Misselijk

Onlangs liet Winnie op Instagram weten dat ze al enkele dagen last had van misselijkheid en dat ze naar de dokter zou gaan om het te laten nakijken. Een volger antwoordde daarop dat ze misschien zwanger is. Dat is echter niet het geval, zo blijkt. «Nope, mijn regels zijn net gedaan en ik ben nog altijd aan de anticonceptie. Ik kan ook gewoon ziek zijn, weet je», reageerde ze.