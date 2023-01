Waarom droeg Kylie Jenner die «wansmakelijke» jurk met een hyperrealistische leeuwenkop op?

Kylie Jenners outfit op de haute couture show van ontwerper Schiaparelli is eentje die niet snel vergeten zal worden. De influencer daagde in Parijs op in een zwarte fluwelen jurk met een reusachtige leeuwenkop op gespeld, eveneens ontworpen door Schiaparelli. Haar «wansmakelijke» outfit valt niet bij iedereen in de smaak.

Je kunt er niet omheen: de leeuwenkop op Jenners jurk ziet er levensecht uit. Mocht je niet beter weten, zou je verwachten dat haar broche ieder moment kan beginnen te brullen. Toch kwam er geen enkel stukje leeuw aan de outfit te pas: het hoofd werd volledig gemaakt met schuim en andere kunstmatige materialen. Schiaparelli, die de jurk ontwierp, spreekt van ‘faux-taxidermie’, ofwel valse opgezette dieren.

Hemel en hel

Er zit naar eigen zeggen meer dan een ‘shockfactor’ achter de jurk, die deel uitmaakt van de lente- en zomercollectie van Schiaparelli. In de collectie die in Parijs werd voorgesteld zijn er nog meer hyperrealistische dierenkoppen te spotten: dat van een wolf, luipaard en een leeuw. Volgens de creatieve directeur achter het merk, Daniel Roseberry, verwijzen die drie dieren naar Dante’s epische gedicht ‘Inferno’, een deel van het wereldberoemde ‘La Divina Commedia’. De wolf verwijst naar gierigheid, de luipaard naar wellust en de leeuw naar trots. Inferno gaat over de negen lagen van de hel, en de collectie is volgens Roseberry dan ook een metafoor voor de kwelling die creatieve geesten ervaren bij de creatie van nieuw werk.

Als je gechoqueerd bent door de jurk, is Schiaparelli’s opzet geslaagd. De dierenkoppen moeten voor ongemak zorgen, zegt Roseberry in de beschrijving van de modeshow: «Het is een reminder dat er geen hemel is zonder hel, geen geluk zonder verdriet en geen creatieve extase zonder de kwellende twijfel.»

Foto ABACA

Kritiek

Toch reageert niet iedereen lovend op Schiaprarelli’s creatieve uitspatting. Vooral dierenrechtenactivisten vinden de jurk verfoeilijk omdat het het gebruik van bont zou verheerlijken als een luxueus modeproduct- of het nu fake bont is of niet. Dezelfde kritiek komt op de ‘faux-taxidermie’ van Schiaparelli: het mag dan wel niet echt om taxidermie gaan, de leeuwenkop zou die activiteit wel nog steeds promoten. «Zelfs al is dit niet echt, het is nog steeds verontrustend en getuigt van slechte smaak», reageert iemand op Instagram. «Deze jurk is extreem ongepast en had nooit mogen ontworpen zijn», zegt iemand anders. «Lijkt op dierenmishandeling», klinkt het ook nog.