VRT stuurt omstreden documentaire FIRE met vervroegd pensioen

In een reactie laat de VRT weten dat het programma nooit bedoeld was als een educatief programma. «Met FIRE hebben we getracht een actueel, weliswaar controversieel, fenomeen te portretteren met reële verhalen en mensen. Dat niet elk verhaal in de reeks even geschikt is als te volgen voorbeeld, was voor elke aandachtige kijker duidelijk.»

Offline gehaald

«Maar omdat de druk aanhoudt om de reeks toch een andere roeping toe te dichten dan bedoeld en omdat hiermee helaas ook het ruime, waardevolle educatieve aanbod van VRT wordt ondergraven, hebben we besloten om de reeks uit het aanbod te halen. De discussie rond FIRE is intussen een weg ingeslagen waar de reeks helemaal geen antwoord wou op bieden en die haar opzet onrecht aandoet», aldus de VRT.