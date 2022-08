Volger merkt iets op bij bikinifoto van Julie Vermeire: «Is er iets kleins aan het groeien in de buik?»

Julie Vermeire en haar vriend Laurins (27) vertoeven momenteel op het Griekse eiland Kos. Daar genieten ze van tropische temperaturen tot 35 graden. Ze zoeken dan ook de verfrissing op in het zwembad van hun hotel.

Waarschuwing

De 24-jarige dochter van Jacques Vermeire deelde enkele foto’s daarvan op Instagram. «Mooiste!», «Zalig, geniet!», «Waauw», en «Nog veel plezier», werd er meteen gereageerd. Een enkeling focuste dan weer op iets anders. «Is er iets kleins aan het groeien in de buik?», schreef ze. «Dan toch enkel spieren, want wat een prachtig lichaam!», reageerde iemand anders daarop. Nog een volger waarschuwde haar voor dergelijke speculaties. «Let eens op met zulke opmerkingen», lezen we.

Origineel huwelijksaanzoek

Julie en Laurins zijn inmiddels een kleine twee jaar samen. Enkele maanden geleden vertelde Julie nog dat ze met Laurins de ware gevonden heeft. «Als ik samen ben met iemand, is dat met het idee dat we voor de rest van ons leven samenblijven», zei ze in Dag Allemaal. Al komt een huwelijksaanzoek er misschien sneller dan een baby. «Ik laat het allemaal op mij afkomen, want ik vind dat zoiets spontaan moet gebeuren. Maar alles op z’n tijd. Al is Disneyland Paris, waar we onlangs waren voor de 30ste verjaardag, wel een romantisch decor», knipoogde ze. «Het aanzoek moet sowieso van mij komen», ging Laurins verder. «En ik wil het ook wel origineel aanpakken. Onze relatie zit in elk geval heel goed, en dat is het belangrijkste. Julie en ik matchen geweldig», klonk het.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om beide foto’s te bekijken.